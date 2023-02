Żabka już testuje ChatGPT

ChatGPT to chatbot oparty na oprogramowaniu, które przenosi aplikacje sztucznej inteligencji (AI) na zupełnie nowy poziom - uważają eksperci z Doliny Krzemowej. Okrzyknięto go kolejnym przełomem porównywalnym z iPhonem i wyszukiwarką firmy Google. Czy będzie wykorzystywane przez sieci handlowe? Tak i to nawet w Polsce.

ChatGPT będzie w Żabce

O jego potencjał zapytaliśmy sieć Żabka Polska. I okazało się, że firma analizuje jego potencjał. Co więcej, chat już jest testowany!

- Z uwagą przyglądamy się chatowi GPT. Jesteśmy bardzo ciekawi tego rozwiązania, bacznie obserwujemy jego rozwój i już go testujemy – właśnie trwa integracja czatu GPT z naszymi wewnętrznymi systemami. By narzędzie to móc udostępnić naszym klientom, musimy być jednak pewni, że baza wiedzy, z której korzysta chat jest sprawdzona, a przekazywane za jego pośrednictwem informacje są wiarygodne - podaje nam biuro prasowe sieci Żabka.

Chatbot Franek pomaga franczyzobiorcom Żabki

- Nowoczesne technologie już dziś pomagają nam np. w zarządzaniu sklepami – w tym celu stworzyliśmy dla naszych franczyzobiorców aplikację Cyberstore, a w niej pojawił się chatbot Franek, którego zadaniem jest pomoc w rozwiązywaniu różnego rodzaju problemów, z jakimi na co dzień zmagają się prowadzący sklepy franczyzobiorcy - dodają przedstawiciele sieci

Franek dostępny jest całodobowo, zarówno w aplikacji webowej, jak i mobilnej. Posiada zaprogramowanych ok. 80 scenariuszy rozwiązywania problemów o różnym stopniu zaawansowania, są wśród nich problemy techniczne (np. awarie komputerów kasowych, skanerów sklepowych czy kolektorów do przyjmowania dostawy, awarie lodówek lub kawomatów, a także uszkodzone meble czy regały).

- Nasz chatbot został również wyposażony w wiedzę na tematy biznesowe i finansowe (np. miesięczne rozliczenia czy codzienne wpłaty utargu). Narzędzie to stale udoskonalamy i rozwijamy, na bieżąco dodając kolejne scenariusze rozwiązywania problemów, z jakimi mogą zmagać się nasi franczyzobiorcy - wyjaśnia biuro prasowe Żabki.

Co potrafi chatbot Żabki?

Chatbot aktywnie współpracuje z wewnętrznie tworzoną bazą wiedzy dla franczyzobiorców i w niektórych scenariuszach odsyła rozmówców do udostępnionych w niej artykułów. Dzięki integracji z wdrożonym systemem Salesforce, Franek potrafi – w imieniu franczyzobiorcy – założyć zgłoszenie i samodzielnie uzupełnić w nim wszystkie niezbędne informacje, co skraca proces obsługi takiego zgłoszenia o ok. 30 min. Jeżeli właściciel sklepu posiada już otwarte zgłoszenie – Franek potrafi je odszukać i wyświetlić na ekranie jego status, by nie dublować już raz zgłoszonej sprawy.

- Wraz z Frankiem wdrożyliśmy także live chat, który umożliwia franczyzobiorcom bezpośrednią rozmowę ze specjalistą Centrum Wsparcia Franczyzobiorców. Główną korzyścią dla sieci Żabka jest szybkość reakcji chatbota na przesłane zapytanie (automatycznie generowane odpowiedzi), co pozwala odciążyć kanał telefoniczny oraz zwiększyć skuteczność w samodzielnym załatwianiu spraw. Tym, co wyróżnia wdrożone przez nas narzędzie, jest integracja z wieloma wewnętrznymi systemami, w których gromadzone i aktualizowane są dane nt. procesów w Żabce. Franek jest zintegrowany z systemem zgłoszeń Salesforce, wspomnianym wcześniej Cyberstore oraz z systemem SAP, z którego pobiera wszystkie istotne dane na temat sklepu i franczyzobiorcy. Nowy przepływ informacji z chatbotem na froncie i konsultantem angażowanym w razie potrzeby wpisuje się w misję Żabki, czyli tworzenie wartości poprzez upraszczanie ludziom życia - podsumowuje biuro prasowe sieci Żabka.

9120 sklepów sieci Żabka

Sieć Żabka to prawdziwy gigant handlowe. Jej sklepy możemy spotkać w miastach prawie na każdym rogu. Firma ma już ponad 9 tys. placówek i 7800 franczyzobiorców. Od początku roku ruszyło ponad 120 sklepów Żabka.