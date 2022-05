Żabka ma nową spółkę Cool-Logistics. Będzie dowozić dania gotowe

W ubiegłym roku Grupa Żabka została większościowym udziałowcem dwóch spółek działających na rynku cateringu dietetycznego – Maczfit i Dietly.pl.

Inwestycja w spółkę Cool-Logistics zwiększy potencjał Żabki, usprawni logistykę spółek znajdujących się w portfolio Grupy oraz pozwoli świadczyć usługi przewozów dla naszej platformy q-commerce – Delio.

Spółka Cool-Logistics początkowo ma świadczyć usługi dla spółek z Grupy Żabka. Będzie dostarczać zamówienia przede wszystkim w okolicach Poznania, Warszawy i Wrocławia.

Jednostką organizacyjną w ramach Grupy, która odpowiada za nowe inwestycje, rozwój biznesu i narzędzi technologicznych, jest Żabka Future. Dzięki jej aktywności, po spółkach Maczfit i Dietly.pl oraz startupie Lite e-Commerce, do portfolio Grupy Żabka dołącza kolejny podmiot – spółka Cool-Logistics.

Tworzymy biznesy, których celem jest optymalny rozwój Grupy i wchodzących w jej zakres spółek. W ubiegłym roku Grupa Żabka została większościowym udziałowcem dwóch spółek działających na rynku cateringu dietetycznego – Maczfit i Dietly.pl. Inwestycja w spółkę Cool-Logistics zwiększy potencjał Żabki, usprawni logistykę spółek znajdujących się w portfolio Grupy oraz pozwoli świadczyć usługi przewozów dla naszej platformy q-commerce – Delio. Docelowo nowa spółka będzie także świadczyć usługi dowozu dla szerszej grupy cateringów, co będzie stanowiło dużą wartość dodaną dla producentów cateringów współpracujących z Dietly.pl. Przyniesie ona także korzyści dla naszych konsumentów, którzy zyskają dostęp do jeszcze wyższej jakości obsługi swoich zamówień – mówi Tomasz Blicharski, Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Zarządzający Żabka Future.

Dostawy zamówień w Poznaniu, Warszawie i Wrocławiu

Spółka Cool-Logistics początkowo ma świadczyć usługi dla spółek z Grupy Żabka. Będzie dostarczać zamówienia przede wszystkim w okolicach Poznania, Warszawy i Wrocławia, przyczyniając się do usprawnienia łańcucha dostaw. Docelowo będzie mogła również świadczyć usługi logistyczne dla niepowiązanych podmiotów, w tym producentów współpracujących z platformą Dietly.pl oraz innych podmiotów współpracujących z Grupą Żabka.

W Cool-Logistics jesteśmy gotowi realizować wyzwanie polegające na udoskonalaniu łańcucha dostaw diet pudełkowych oraz innych produktów świeżych wymagających kontrolowanej temperatury. Chcemy uzyskać jeszcze lepszą kontrolę nad świeżością, bezpieczeństwem i terminowością dostaw. Wierzymy, że świadcząc nasze usługi, przyczynimy się do polepszenia obsługi osób korzystających z oferty cateringów dietetycznych za pośrednictwem spółek z naszej Grupy, co przełoży się na jeszcze lepszą ocenę świadczonych przez nie usług. Zaczynamy działalność od Poznania, Warszawy i Wrocławia, jednocześnie już dziś pracujemy nad rozszerzeniem jej zakresu – zapowiada Marcjanna Michalak, Prezes Zarządu Cool-Logistics.

Diety pudełkowe i Żabka

Rosnąca świadomość korzyści płynących ze zdrowej, zbilansowanej diety oraz szybkie tempo życia to dwa główne czynniki, które wpłynęły na popularność usług cateringowych w Polsce. Grupa Żabka, której klienci również dbają o swój wolny czas i dobre odżywianie, podjęła decyzję o inwestycji w tę branżę. Dołączenie około rok temu do portfolio Grupy Żabka lidera usług cateringowych – firmy Maczfit, oferującej szeroki wybór diet dostosowanych do potrzeb klientów oraz platformy diet cateringowych – Dietly.pl jest kolejnym dowodem na to, że Żabka troszczy się o swoich klientów w sposób kompleksowy, starając się wychodzić im naprzeciw i odpowiadać na wiele ich potrzeb.

Klienci sieci chętnie korzystają także z możliwości, jaką daje ponad 8300 sklepów zlokalizowanych w całym kraju, w których oprócz codziennych zakupów, mogą napić się świeżo parzonej kawy, kupić dobrze zbilansowany posiłek – np. danie do ogrzania w domu lub zdrową przekąskę oraz skorzystać z wielu wygodnych usług dodatkowych.