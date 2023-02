Żabka ma pomysł na butelki PET. 120 sklepów już go stosuje

Zebrany surowiec posłuży do stworzenia nowych opakowań. Klienci – za każdą oddaną plastikową butelkę lub puszkę otrzymają 50 żappsów.

– Działania ekologiczne mają sens, gdy możemy osiągnąć ich odpowiednią skalę. Aby takie działania były efektywne, musimy projektować je w sposób prosty, czytelny i łatwy dla odbiorcy. Dlatego wprowadzamy możliwość oddania jednorazowych opakowań po napojach we wszystkich sklepach Żabka na terenie całej Bydgoszczy w ramach akcji „Zielona Odnowa”. Jej celem jest budowanie świadomości ekologicznej wśród klientów oraz wyrobienie nawyku zwrotu plastikowych i metalowych opakowań po napojach tak, jak udało nam się to zrobić dla butelek szklanych. Naszym atutem jest bliskość sklepów, czyli punktów zbiórki, łatwość i szybkość procesu zwrotu opakowań, a także nagroda w postaci żappsów za proekologiczną postawę. Dzięki tej zbiórce będziemy w stanie odzyskać cenny surowiec i zawrócić go do ponownej produkcji opakowań. Takie działania mają sens nie tylko z uwagi na ograniczenie produkcji plastiku i zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska, ale także na minimalizację emisji CO₂, która jest bezpośrednią przyczyną zmian klimatycznych. Zachęcam klientów, by wzięli udział w naszej zielonej transformacji w kierunku gospodarki obiegu zamkniętego! – mówi Joanna Kasowska, Dyrektor Jakości i Standardów Zarządzania Żywnością w Żabka Polska.

Projekt „Zielona Odnowa” realizowany jest we współpracy z Urzędem Miasta Bydgoszcz.

– Prawidłowa zbiórka odpadów, ich segregacja i gospodarka o obiegu zamkniętym są drogą, która na jej końcu pozwoli wykorzystywać surowce i ponownie je użytkować. Wdrożony projekt jest krokiem w kierunku gospodarki obiegu zamkniętego, jednakże w tym zakresie należy wdrożyć odpowiednie kompleksowe przepisy prawne. Czujemy satysfakcję, że akcja Żabki, promująca dobre zachowania ekologiczne, przy współpracy z Miastem, jest realizowana w Bydgoszczy – mówi Michał Sztybel, Zastępca Prezydenta Bydgoszczy.

Jak wziąć udział w akcji „Zielona Odnowa”?

Wystarczy znaleźć dowolny sklep Żabka na terenie Bydgoszczy i przynieść do niego puste opakowania po napojach. Należy pamiętać, by opakowań nie zgniatać, nie niszczyć, a także nie zrywać etykiet.

W ramach akcji „Zielona Odnowa” można zwracać plastikowe butelki PET o pojemności do 2l oraz metalowe puszki o pojemności do 1l (ze zbiórki wykluczone są opakowania po napojach mlecznych). Opakowania muszą mieć czytelny kod kreskowy do zeskanowania. Nie ma konieczności ich mycia, ale z przyniesionych opakowań należy wylać resztki napojów.

Klienci, którzy wezmą udział w akcji, zostaną nagrodzeni bonusowymi punktami lojalnościowymi w aplikacji Żappka, czyli tzw. żappsami – otrzymają 50 żappsów za każde zwrócone opakowanie z plastiku (butelka) lub metalu (puszka). Zebranymi żappsami można płacić za zakupy.

Dwa sposoby zwrotu – w EKOmacie i u sprzedawcy

W 54 sklepach Żabka w Bydgoszczy można zwrócić opakowania w EKOmatach, czyli specjalnych maszynach do selektywnej zbiórki odpadów. W pozostałych 67 placówkach na terenie Bydgoszczy można zwrócić opakowania bezpośrednio u sprzedawcy, który także naliczy należne za zwrot bonusowe żappsy. W tym przypadku obowiązuje limit – jednorazowo można oddać maksymalnie 15 opakowań po napojach.