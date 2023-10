Żabka wdraża szybki internet we wszystkich sklepach

Sklepy Żabka, zlokalizowane na terenie niemal całego kraju, korzystały dotychczas z sieci VPN, która umożliwiała przyłączenie maksymalnie 10 tys. placówek. Ten limit zostałby osiągnięty jeszcze w tym roku. W kulminacyjnym momencie sklepy korzystały z usług 300 różnych dostawców Internetu, którzy oferowali różną jakość i technologię łącza.

– Dziś sklep pozbawiony stabilnego dostępu do internetu traci rację bytu, nie może świadczyć szerokich usług naszym klientom ani korzystać z cyfrowego ekosystemu, który udostępniamy franczyzobiorcom, dlatego dla utrzymania dynamiki naszego rozwoju, a także zapewnienia komfortu pracy współpracujących z nami przedsiębiorców, realizacja tego projektu była dla nas priorytetem. Wdrożenie nowoczesnej sieci SD-WAN zapewnia naszym sklepom stabilne połączenie z internetem, jak również otwiera możliwość realizacji nowych usług – powiedział Jakub Masłowski, dyrektor ds. technologii, Grupa Żabka.

Technologia SD-WAN (Software-Defined Wide Area Network), wdrożona w sklepach Żabka we współpracy z Trecom i Cisco, pozwala na nieograniczone przyłączanie kolejnych urządzeń i placówek, daje możliwość integracji z innymi systemami oraz redukuje do minimum czas poświęcany na obsługę serwisową i stałą administrację.

– Cisco SD-WAN to definiowana programowo i dostarczana z chmury sieć rozległa, która umożliwia przedsiębiorstwom i organizacjom bezpieczne łączenie użytkowników z ich aplikacjami – powiedział Przemysław Kania, dyrektor generalny Cisco w Polsce.

We współpracy z firmą Trecom zespoły Żabki przygotowały infrastrukturę wraz z oprogramowaniem, minimalizując niedostępność sklepu podczas migracji na nowe rozwiązanie do kilku minut. Dzięki koordynacji, dystrybucji, instrukcjom, awizacji i komunikacji do franczyzobiorców wdrożenie odbywało się jednocześnie nawet w ponad 250 placówkach dziennie. Aplikacja stworzona przez Trecom prowadziła krok po kroku przez proces instalacji urządzenia, automatyzowała konfigurację oraz testy. Posłużyła również do integracji sieci SD-WAN z głównymi systemami biznesowymi Żabki: SAP i Salesforce oraz platformą Power BI. Aplikacja umożliwia też automatyzację zarządzania siecią, w tym relacjami z blisko 300 operatorami dostarczającymi łącza internetowe.