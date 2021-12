Żabka wdrożyła platformę Workai

Narzędzie łączy funkcje intranetu, wewnętrznej bazy wiedzy, narzędzi analitycznych oraz pracowniczych mediów społecznościowych.

– Cyfryzacja odgrywa coraz ważniejszą rolę w budowaniu relacji z pracownikami i pomiędzy pracownikami. Szczególnie widoczne stało się to wraz z wybuchem pandemii, która pokazała nam, jak ważne dla zarządzania firmą i kontynuowania funkcjonowania jest zaplecze technologiczne. W Żabce od lat dysponujemy systemami, dzięki którym nasi pracownicy mogą korzystać z zasobów firmy niezależnie od czasu i miejsca. Wdrożenie platformy Workai pozwoli nam jeszcze lepiej wspierać naszych blisko 3000 pracowników, w szczególności w zakresie komunikacji wewnętrznej oraz zarządzania wiedzą. Platforma posiada wiele modułów pozwalających na realizację naszych strategii komunikacyjnych – mówi Jolanta Bańczerowska, Członkini Zarządu ds. Strategii Personalnej w Grupie Żabka.

Decydując się na wdrożenie Workai, firma kontynuuje strategię wdrażania innowacyjnych rozwiązań technologicznych, rozwijających cyfrowe doświadczenia pracowników zatrudnionych na wszystkich szczeblach organizacji. Dzięki platformie Żabka usprawni komunikację wewnętrzną i zarządzanie informacjami w rozproszonej organizacji, zarówno pomiędzy pracownikami wykonującymi swoje obowiązki w trybie stacjonarnym, jak i zdalnym czy hybrydowym. Co ważne, Workai nie wymaga technicznej wiedzy ani długiego procesu wdrażania.

Workai w środowisku Microsoft Azure

– Wdrożenie Workai w Żabce to dowód na to, że Żabka stawia nie tylko na budowanie nowych doświadczeń zakupowych dla klientów, ale również stawia na innowacyjne rozwiązania, z których w codziennej pracy może korzystać kilka tysięcy pracowników. Workai jest odpowiedzią na rosnącą potrzebę usprawniania komunikacji, zaangażowania i produktywności wewnątrz firmy, szczególnie w przypadku organizacji rozproszonych z branży retail, takich jak Żabka – mówi Łukasz Skłodowski, CEO Workai.

Cyfrowa transformacja w Żabce wspierana jest przez najnowsze technologie chmurowe. Przy współpracy z Microsoft organizacja rozwija już innowacyjne technologie w obszarze Customer Experience (między innymi „Sklep jutra”), a z projektem wdrożenia Workai w chmurze Microsoft Azure obejmie nimi również obszar Employee Experience.

– Żabka jest pionierem w realizacji kompleksowego procesu cyfrowej transformacji w oparciu o chmurę. W ten sposób firma tworzy wartość dla klientów, którzy zyskują większą wygodę zakupów. Wykorzystanie możliwości platformy Workai to kolejny projekt, który tym razem otwiera drogę do dalszej poprawy doświadczeń pracowników w bezpiecznym środowisku Microsoft Azure. Połączenie wiedzy i sprawnej komunikacji wewnętrznej to idealny przykład pokazujący w jaki sposób polskie firmy mogą kreować innowacje i budować cyfrową kulturę z korzyścią dla każdego członka organizacji – mówi Tomasz Wilecki, dyrektor ds. sektora retail w polskim oddziale Microsoft.