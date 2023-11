Żabka wybiera prywatną chmurę

Platforma edge-to-cloud HPE GreenLake zapewni Żabce elastyczność znaną z rozwiązań chmurowych i możliwości kontroli typowe dla infrastruktury on-premise.

Zwiększona wydajność, dostępność i skalowalność oraz przewidywalne koszty zależne od faktycznego wykorzystania ułatwią Żabce rozwijanie biznesu.

Żabka wybiera HPE GreenLake

Sieć działa w 10 tys. lokalizacji i średnio otwiera tysiąc nowych sklepów każdego roku. Dlatego możliwość łatwego skalowania IT przy przewidywalnych kosztach ma ogromne znaczenie w strategii firmy.

Przy wyborze technologii kluczowy był dla nas sprawdzony partner. Zdecydowaliśmy się na platformę HPE GreenLake, która zapewni nam zarówno elastyczność i szybkość, charakterystyczną dla rozwiązań chmurowych, jak i możliwości kontroli typowe dla infrastruktury on-premise. Dzięki temu zyskujemy większą wydajność systemu, która pomoże nam stworzyć prawdziwie hybrydowe IT w naszej organizacji - powiedział Jakub Masłowski, dyrektor ds. technologii, Grupa Żabka.

Chmury prywatne przynoszą coraz większe korzyści organizacjom, które oczekują przewidywalności kosztów i wysokiej wydajności dla krytycznych obciążeń, aktywnych 24 godziny na dobę, takich jak SAP S/4HANA. Constellation Research przeprowadziło badanie pośród CIO z całego świata i ustaliło, że przeniesienie obciążeń z chmury publicznej do prywatnej umożliwiło uzyskanie oszczędności finansowych na poziomie 50 proc., zapewniając wydajność wyższą o 65 proc. i 2-krotnie skracając czas cyklu rozwoju IT1.

Jak działa platforma SAP S/4HANA Żabki

Platforma SAP S/4HANA Żabki działa w oparciu o infrastrukturę dostarczaną jako usługę (IaaS) w ramach HPE GreenLake, składającą się z serwerów skalowalnych HPE Superdome Flex, serwerów HPE ProLiant oraz pamięci masowej HPE Alletra. HPE GreenLake zapewnia elastyczność typową dla chmury oraz przewidywalność kosztów, ponieważ Żabka płaci tylko za faktyczne wykorzystanie zasobów. Oferta IaaS obejmuje również ciągłe monitorowanie systemu za pomocą sztucznej inteligencji, aby zapobiegać powstawaniu „wąskich gardeł”. W rezultacie pojemność dostępnych zasobów może zostać szybko zwiększona w razie potrzeby.

Doceniamy zaufanie, jakim obdarzyła nas Żabka, planując kolejny etap współpracy, którym jest wspólna budowa usług chmury prywatnej dla całej Grupy, w oparciu o HPE GreenLake. Dzięki temu klient stworzy Disaster Recovery Center napędzane rozwiązaniem Zerto, łącząc obszar chmury i on-premise. To pierwszy duży krok w kierunku budowy prawdziwie hybrydowego IT - mówi Piotr Abramowicz, HPE Enterprise Account Manager.

Co wiemy o HPE GreenLake

HPE GreenLake to rozwiązania chmurowe oraz as a service, dzięki którym doświadczenie chmury możliwe jest wszędzie tam, gdzie generowane są dane i uruchamiane są aplikacje. HPE GreenLake może działać on-premise, na brzegu sieci, w ramach kolokacji i w chmurze publicznej. W trzecim kwartale fiskalnym 2023 roku wskaźnik ARR (Annualized Revenue Run-Rate) dla firmy HPE wyniósł 1,3 mld dolarów, co oznacza wzrost o 48 proc. w stosunku do poprzedniego roku (nie uwzględniając inflacji). Obecnie HPE GreenLake obsługuje ponad 27 000 klientów, działa na 3,4 mln podłączonych do sieci urządzeń i zarządza ponad 20 eksabajtami danych klientów na całym świecie.

Zaletą dla użytkowników jest posiadanie jednej platformy pozwalającej na automatyzację, organizację i wdrażanie strategii w zakresie chmur hybrydowych. Skalowalna, działająca na zasadzie pay-as-you-go platforma HPE GreenLake zapewnia również bezpieczeństwo, zgodność z przepisami i kontrolę, a ponadto obsługuje szeroki ekosystem partnerów – w tym partnerów handlowych, dystrybutorów, niezależnych dostawców oprogramowania, dostawców chmury publicznej, dostawców usług i integratorów systemów.