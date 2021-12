Żabka Polska jest pierwszą firmą w Polsce i pierwszą siecią spożywczą w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, której cele dekarbonizacji, zawarte w jej strategii ESG, zostały zweryfikowane i zatwierdzone przez międzynarodową inicjatywę Science Based Targets (SBTi).

Wśród celów, które Żabka zadeklarowała w ogłoszonej w tym roku nowej Strategii Odpowiedzialności firmy znalazło się osiągnięcie do 2025 r. neutralności klimatycznej, w ujęciu emisji gazów cieplarnianych w zakresie 1 i 2, oraz ograniczenie intensywności emisji w sklepach w zakresie 3, zgodnie z celami inicjatywy Science Based Targets (SBTi), do której firma przystąpiła w 2021 r.

- W Żabce każdego dnia podejmujemy szereg proekologicznych działań. Włączamy w te procesy zarówno naszych pracowników, franczyzobiorców, jak i klientów. Aktywnie pracujemy nad zmniejszeniem negatywnego wpływu naszej działalności na środowisko naturalne. Aby móc działać jeszcze skuteczniej, przystąpiliśmy do inicjatywy Science Based Targets, która promuje odpowiedzialne i transparentne wyznaczenie celów redukcji śladu węglowego w oparciu o wiedzę naukową. Nasze cele zostały przez SBTi pozytywnie zweryfikowane i zatwierdzone – podkreśla Anna Grabowska, wiceprezeska zarządu ds. strategii konsumenckich Grupy Żabka.

Żabka zredukuje o 25 proc. całkowitą emisję gazów cieplarnianych

Naukowo zatwierdzone i zweryfikowane przez SBTi cele zakładają, że Żabka zredukuje o 25 proc. całkowitą emisję gazów cieplarnianych w zakresie 1 i 2 do 2026 roku względem roku bazowego 2020 oraz obniży o 70 proc. intensywność emisji gazów cieplarnianych w sklepach do 2026 roku (zakres 3, tCO2/PLN1m) w odniesieniu do tego samego czasu. Ponadto do końca 2026 roku sieć zaangażuje partnerów biznesowych odpowiedzialnych za 75 proc. wydatków zakupowych z obszaru produktów i usług w ustalenie naukowo potwierdzonych celów redukcyjnych.

Science Based Targets to inicjatywa współtworzona przez UN Global Compact, do której dołączyło już ponad 1000 firm z 60 krajów, działających w 53 sektorach gospodarki i zatrudniających łącznie ponad 32 miliony osób.