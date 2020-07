Zakupy w e-sklepach LPP z opcją odroczonych płatności

LPP, trójmiejski właściciel marek takich jak Reserved, Sinsay, Mohito, House oraz Cropp wdrożył kolejne rozwiązanie, które ułatwia robienie zakupów klientom przez internet. To odroczone płatności PayPo. Nowa forma płatności za zakupy została wdrożona w e-sklepach wszystkich marek producenta.

- Decyzja o podjęciu współpracy z PayPo oraz zaproponowanie naszym klientom opcji odroczonych płatności jest kolejnym elementem usprawnień jakie postanowiliśmy wdrożyć, aby uczynić nasze sklepy online bardziej przyjaznymi. Zwłaszcza ostatni czas pokazał, że dynamicznie rozwijający się e-commerce, teraz jeszcze bardziej zyskał na znaczeniu. Układ sił pomiędzy tradycyjnym i internetowym kanałem sprzedaży uległ diametralnej zmianie. To stawia przed firmami takimi jak nasza wyzwanie, aby sprawnie dostosować się do zmienionej rzeczywistości handlowej i wyjść naprzeciw oczekiwaniom klientów i rynku. Wierzymy, że wprowadzenie odroczonych płatności, przemodelowanie naszej sieci dystrybucji celem przyspieszenia dostaw oraz wiele innych zmian jakie jeszcze planujemy wdrożyć pozwolą nam skutecznie odpowiedzieć na dzisiejsze potrzeby naszych klientów - komentuje Dawid Telepski, E-commerce Operations Manager LPP SA.

O dynamicznie rosnącym znaczeniu e-commerce w sprzedaży LPP świadczą liczby. Po trzech tygodniach czerwca w kanale online wzrost sprzedaży tej firmy wyniósł 110%, natomiast w maju było to aż 364% (łączna sprzedaż offline i online spadła wtedy o 39%).

LPP to kolejny duży gracz z polskiego rynku, który zaufał PayPo. Wcześniej po rozwiązania polskiego fintechu sięgnęli Allegro, Media Markt, Media Expert, Leroy Merlin czy Decathlon. To również kolejny przedstawiciel segmentu moda/ fashion, który bardzo szybko przekonał się do odroczonych płatności. Obecnie w portfelu PayPo sklepów z tego rynku jest już ponad 100 podmiotów. Obok LPP są też takie marki jak 4F, Answear, Big Star, Grupa MIG, w tym sklepy Sizeer, Wojas, Laurella, czy Ochnik.