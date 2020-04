Zakupy z Auchan w 3 godziny w domu dzięki iTaxi. Koszt 15 zł

Współpraca iTaxi, Auchan i BLIK-a, fot. materiały prasowe

iTaxi nawiązało współpracę z siecią Auchan. W ramach kooperacji kierowcy taxi będą dostarczać zestawy produktów w ciągu maksymalnie 3 godzin od odebrania zamówienia. Usługa od dziś jest dostępna w 10 miastach, a w ciągu najbliższych dni pojawi się w kolejnych miejscach m.in. obejmie Górnośląski Okręg Przemysłowy. Akcję wspiera BLIK. Koszt dostawy rozpoczyna się od 15 zł.

Sieć sklepów Auchan przygotowała 6 gotowych zestawów produktów w cenach rozpoczynających się od 60 zł.

– Na wybór produktów w internecie czy tradycyjnie w sklepie poświęcamy co najmniej pół godziny. Zestawy skracają ten proces do kilku minut. Znamy naszych klientów i wiemy, czego najczęściej potrzebują – mówi Małgorzata Piekarska dyrektor marki, konceptów klienta, Data, Digital, SI /Projekty.

Zestawy – podstawowy i rozszerzony zawierają m.in. ręczniki papierowe, płyn do mycia naczyń, cukier, mąkę czy przyprawy. Do wyboru są również: kompozycja warzyw i owoców oraz produktów świeżych tj. pieczywo, masło, ser. Sklep przygotował także zestawy dla zwierzaków, można też skomponować własny zestaw dopasowany do swoich potrzeb.

Kiedy rezerwacja jest gotowa do odbioru, klient płaci za zakupy z Auchan BLIKIEM. Kierowca iTaxi, który będzie realizował dostawę, dzwoni do niego i prosi o podanie kodu BLIK, następnie klient musi zatwierdzić płatność w aplikacji mobilnej banku na swoim smartfonie, widzi wówczas nazwę odbiorcy płatności – Auchan oraz kwotę, za jaką zrobił zakupy. Pieniądze trafiają do Auchan.

Za samą dostawę należy zapłacić przy odbiorze – płatność odbywa się bezpośrednio u kierowcy, który dysponuje terminalem płatniczym. Dostawa za pośrednictwem iTaxi startuje w Warszawie, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Poznaniu, Gdańsku, Gdyni, Rzeszowie, Wrocławiu i Piasecznie. W ciągu kolejnych dni będzie uruchomiona również w Płocku, Białymstoku, Olsztynie i Górnośląskim Okręgu Przemysłowym (Katowicach, Mikołowie, Gliwicach, Sosnowcu, Bytomiu, Zabrzu, Dąbrowie Górniczej, Mysłowicach i Tychach).