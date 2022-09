Zalando dołącza do Cyfrowej Polski

Zalando oferuje odzież, obuwie oraz akcesoria przeszło 3500 marek, zarówno polskich jak i międzynarodowych. Z jej usług korzysta dziś ponad 49 mln klientów na 25 rynkach, w tym od 2012 r. także klienci w Polsce.

– E-commerce jest obecnie jednym z najbardziej dynamicznie rozwijających się obszarów cyfrowej gospodarki. To jednocześnie obszar globalnej konkurencji oraz rynek pełen wyzwań, wymagających uregulowania i wypracowania dobrych praktyk biznesowych. By sprostać temu, niezwykle pomocne i cenne będzie dla nas doświadczenie, jakie Zalando przez ostatnie 14 lat zdobyło na europejskim rynku. Tym bardziej z wielką otwartością witamy firmę na pokładzie Cyfrowej Polski – mówi Michał Kanownik, prezes arządu Związku Cyfrowa Polska. Jednocześnie przypomina, że na początku sierpnia organizacja powołała w ramach swoich wewnętrznych struktur nowy specjalny komitet zadaniowy ds. rynku e-commerce, który podejmuje pracę na rzecz rozwoju handlu internetowego w Polsce.



– Chcemy połączyć światy online i offline marek działających w sieci oraz sklepów stacjonarnych. W ten sposób stwarzamy im możliwości ekspansji i rozwoju. Naszym partnerom oferujemy szeroki pakiet rozwiązań w postaci programów partnerskich, usług marketingowych czy usług logistycznych. W 2018 roku uruchomiliśmy Partner Program, dzięki którym polskie marki modowe i sprzedawcy znajdują nowych konsumentów w 25 krajach Europy. Wspieramy także przedsiębiorców działających w handlu tradycyjnym, umożliwiając im sprzedaż na naszej platformie za pomocą programu Connected Retail. Są wśród nich marki znane Polakom, a także mniejsze, bardziej niszowe firmy – mówi Daniel Rogiński, General Manager CEE w Zalando.

W ciągu ostatnich 10 lat Zalando rozwijało się w Polsce, inwestując w utworzenie 3 centrów logistycznych. W ubiegłym roku firma po raz kolejny wybrała Polskę jako miejsce inwestycji tym razem dla centrów logistycznych w Bydgoszczy oraz Białych Błotach. Łącznie Zalando odpowiada za stworzenie w Polsce ok. 12 tys. miejsc pracy.