Zalando wprowadza asystenta mody opartego na technologii ChatGPT

Klient pyta, asystent odpowiada

Technologia OpenAI pozwala klientom na zadawanie pytań z wykorzystaniem własnych pojęć i słów związanych z modą, co pomaga w bardziej intuicyjnym poruszaniu się po szerokim asortymencie Zalando.

Przykładowo, jeśli klient zapyta “W co mam się ubrać na wesele w Madrycie w maju?”, asystent mody Zalando będzie w stanie zrozumieć, że jest to wydarzenie formalne oraz przewidzieć jakiej pogody można spodziewać się w maju w Madrycie. Na tej podstawie przedstawi uzasadnienie wyboru w formie pisemnej i zarekomenduje ubrania odpowiednie na taką okazję. Rekomendacja w przyszłości może zostać połączona z informacjami o preferencjach klientów, takich jak ich ulubione marki, a także z produktami dostępnymi w ich rozmiarach, co zapewni jeszcze bardziej spersonalizowany dobór.

Technologia ułatwi modowe wybory

Odpowiadając na zadane pytania asystent mody Zalando będzie dostarczał klientom odpowiednie produkty, a prowadzona z nim dyskusja umożliwi dalsze doprecyzowanie wyników. Technologia ta w pierwszej wersji beta, wspierającej języki angielski i niemiecki, zostanie udostępniona wybranej grupie klientów w Niemczech, Irlandii, Wielkiej Brytanii oraz Austrii na wiosnę. Pozwoli ona na odkrywanie asortymentu Zalando i inspiracji modowych w zupełnie nowy i intuicyjny sposób.

W Zalando zawsze stawiamy klientów w centrum naszych działań. Jesteśmy podekscytowani eksperymentowaniem z ChatGPT, by wspierać naszych klientów w odkrywaniu mody, którą pokochają. Angażujemy się w zrozumienie potrzeb i preferencji klientów i z niecierpliwością czekamy na odkrycie potencjału, jaki ChatGPT może wnieść do ich zakupów. Podczas testowania i wprowadzania nowych rozwiązań, będziemy zwracać uwagę na to, w jaki sposób klienci chcą wchodzić w interakcje z naszym asystentem mody, aby zapewnić im najlepsze możliwe doświadczenie – mówi Tian Su, VP Personalization and Recommendation at Zalando.

Wraz z uruchomieniem pierwszej wersji asystenta mody, Zalando robi pierwszy, znaczący krok w kierunku rozwoju przyszłych funkcjonalności, takich jak np. porady dotyczące mody i urody lub tworzenie całych stylizacji. Dzięki wprowadzeniu asystenta mody Zalando chce zapewnić swoim klientom zaufane wsparcie, uwzględniające ochronę w zakresie prywatności i AI (przed uprzedzeniem algorytmicznym), zgodnie ze zobowiązaniem Zalando do oferowania doświadczeń opartych na zaufaniu.