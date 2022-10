Żappka Store znika z rynku. Szyld zastąpi Żabka Nano

Żabka Nano zastąpi Żappka Store

- Brand Nano – to brand technologii określającej autonomiczne rozwiązania dla sieci retail. Z kolei brand Żappka Store bezpośrednio odwoływał się do jednego ze sposobów wejścia do sklepów autonomicznych, czyli aplikacji Żappka. Obecnie do placówek Żabka Nano można wejść zarówno za pomocą karty płatniczej, jak i naszej aplikacji mobilnej. Zintegrowane działania promocyjne formatu autonomicznego zamierzamy rozpocząć po zakończeniu procesu rebrandingu - podało biuro prasowe sieci.

Pod szyldem Żabka Nano działa już 50 placówek. Żabka jest obecnie największym operatorem sklepów autonomicznych w Europie.

Żabka Nano - jak to działa?

Żabka Nano wykorzystuje innowacyjną metodę autoryzacji i płatności za zakupy, wdrożoną we współpracy z Adyen. Wstęp do placówki możliwy jest przy wykorzystaniu karty płatniczej – klient przed wejściem do Żabki Nano przykłada ją do terminala. Przy pierwszej wizycie podaje numer telefonu, na który otrzyma SMS z potwierdzenia zakupów. Po wykonaniu tej czynności, drzwi otworzą się automatycznie. Gdy klient będzie już w środku, zakupy zajmą mu tylko chwilę – wystarczy, że weźmie z półki wybrane produkty i wyjdzie. Zamontowany w Żabce Nano system kamer, wykorzystujący algorytmy m.in. machine learning, rozpozna zdjęte z półek produkty, naliczy odpowiednią kwotę, po czym automatycznie sfinalizuje płatność za pomocą wykorzystanej przy wejściu do Żabki Nano karty płatniczej. System nie identyfikuje klientów, nie zapamiętuje również obrazu, co gwarantuje pełne zachowanie prywatności i bezpieczeństwo.

Żabka Nano doceniana

Żabka Nano została w ostatnim czasie dwukrotnie uhonorowana nagrodami za swój nowatorski koncept. Sieć została doceniona przez jury i uczestników konferencji zorganizowanej przez Uniwersytet DWBW w niemieckim Heilbronn, otrzymując nagrodę Retail Innovation Leader 2022 w kategorii Smart Stores, jak również została jednym z laureatów PropTech Festival 2022.

Żabka Nano - największy autonomiczny koncept na świecie?

Żabka Nano - projekt sieci Żabka, którego misją jest upraszczanie zakupów dzięki technologiom, liczy na zmianę na rynku retail i jest obecnie największym operatorem sklepów autonomicznych w Europie, posiadając już 50 punktów i ma ambicje zostać największym operatorem tego typu na świecie. Sklepy zlokalizowane są już m.in. na siłowniach, biurowcach, a niedługo także w akademikach czy szpitalach.