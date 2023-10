Zarządca centrów handlowych na drodze do dekarbonizacji

Według danych Międzynarodowej Agencji Energetycznej, eksploatacja budynków odpowiada za 26% światowych emisji wynikających z konsumpcji energii (8% to emisje bezpośrednie w budynkach, a 18% to emisje pośrednie związane z produkcją wykorzystywanej w nich energii elektrycznej i cieplnej). Dekarbonizacja sektora nieruchomości ma zatem kluczowe znaczenie dla globalnych działań mających na celu ograniczenie zmian klimatu, a EPP chce brać aktywny udział w tym procesie.

EPP zredukuje emisje gazów cieplarnianych

Wyznaczając poprzez SBTi cele oparte na podstawach naukowych, grupa EPP zobowiązała się do 2030 roku zredukować bezwzględne emisje gazów cieplarnianych z zakresu 1 i 2 o 50% oraz o 30% z zakresu 3 z działalności związanej z paliwami i energią w porównaniu do roku 2019. Do 2050 roku grupa ma uzyskać bezwzględną redukcję we wszystkich trzech zakresach na poziomie 90%, porównując z rokiem bazowym. Jednocześnie grupa EPP dąży do tego, by do 2050 roku mieć zerową emisję GHG netto w całym łańcuchu wartości. Te krótko- i długoterminowe cele zostały zweryfikowane i zatwierdzone przez SBTi.

– W pełni świadomi wpływu sektora nieruchomości na środowisko i klimat, stawiamy przed sobą konkretne cele i działania. Decyzja o dołączeniu do inicjatywy SBTi i poddaniu weryfikacji naszych celów dekarbonizacyjnych stanowi wyraz biznesowej odpowiedzialności oraz gotowości do ambitnych działań. W planach mamy znaczące redukcje emisji GHG w perspektywie najbliższych lat. Chcemy je osiągnąć m.in. dzięki zmniejszeniu zużycia energii oraz zakupom energii pochodzącej z alternatywnych źródeł. Do 2030 r. udział zielonej energii dla zakresu 1 i 2 wykorzystywanej w zarządzanych przez nas nieruchomościach ma wynieść aż 60% – powiedział Tomasz Trzósło, CEO EPP N.V.

Science Based Targets (SBTi) to globalna inicjatywa umożliwiająca firmom wyznaczanie ambitnych celów w zakresie redukcji emisji zgodnie z najnowszymi osiągnięciami nauki o klimacie. Koncentruje się na przyspieszeniu działań biznesu na całym świecie na rzecz zmniejszenia emisji o połowę przed 2030 rokiem i osiągnięcia zerowej emisji netto przed 2050 rokiem.