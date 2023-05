Zastój w cyfryzacji polskich firm

Od początku istnienia rankingu DESI nasz kraj zajmuje w nim jedno z ostatnich miejsc i nigdy nie udało się poprawić tej pozycji. Osiągnięty w tym roku wynik 40,5 pkt przy 52,3 pkt UE stanowi niespełna 77% średniej unijnej.

Trudno liczyć na poprawę w kolejnym roku – tylko 14% badanych firm zadeklarowało zwiększenie wydatków na rzecz transformacji cyfrowej, co oznacza spadek tego wyniku o 7 p.p. w porównaniu z wynikami ubiegłorocznego badania KPMG.

Polska nie poprawiła swojej pozycji w rankingu DESI i utrzymuje pozycję numer 4 od końca wyprzedzając Rumunię, Bułgarię i Grecję. Natomiast przygotowany przez KPMG indeks transformacji cyfrowej biznesu obniżył się z 4,8 w 2022 r. do 4,4 w 2023 r. Przypomnę, że to wskaźnik w skali od 1 do 10 - mówi dr Grzegorz W. Cimochowski, partner, szef Działu Doradztwa Biznesowego KPMG w Polsce.

Strategia cyfryzacji

Z badania KPMG przeprowadzonego w lutym 2023 roku wynika, że firmy obecne na rynku w Polsce mają przed sobą jeszcze wiele wyzwań w obszarze strategii cyfryzacji. Wskaźnik tegorocznego Monitora Transformacji Cyfrowej Biznesu w Polsce w zakresie strategii digitalizacji wyniósł 3,5 pkt na 10 możliwych do uzyskania. Przed rokiem było to 3,8 pkt, co z jednej strony wskazuje na pogorszenie sytuacji i daje podstawę do stawiania wielu pytań, ale z drugiej pozostawia ogromny potencjał do pracy. Nadal ponad trzy czwarte firm nie posiada formalnego dokumentu dotyczącego transformacji cyfrowej i niewiele przedsiębiorstw planuje jego stworzenie.

Implementacja technologii

W procesie transformacji cyfrowej liczą się konkretne działania wykorzystujące nowe narzędzia. W polskich przedsiębiorstwach, na podstawie wyników tegorocznego badania, technologie można podzielić na topowe i niedoceniane – nie ma nic pośrodku. Rozwiązania mobilne i komputerowe wspomaganie procesu decyzyjnego podbijają rynek, natomiast metawersum i blockchain pozostają wśród ewidentnie pomijanych. Duże nadzieje firmy pokładają w usługach chmurowych, jednak bezpieczeństwo przechowywanych danych, mimo stosowanych systemów zabezpieczeń, wciąż budzi niepokój.

Cyberbezpieczeństwo i ryzyko

Ryzyko związane z bezpieczeństwem w sieci rośnie wraz z postępującą digitalizacją procesów całej organizacji. Wprowadzanie nowoczesnych technologii i innowacji wymaga dodatkowej ochrony, na którą nie wszystkie firmy są w jednakowym stopniu przygotowane. Obawa o bezpieczeństwo transakcji realizowanych w oparciu o cyfrowe usługi może być zminimalizowana, gdy wdrożymy odpowiednio zabezpieczające narzędzia i zaangażujemy wszystkich pracowników, tym samym zwiększając świadomość zagrożeń. W próbie badawczej, formalne polityki i procedury w zakresie bezpieczeństwa w sieci stworzono i wdrożono w więcej niż połowie organizacji (60%), jednak w porównaniu z zeszłorocznym badaniem odsetek ten nieznacznie spadł. Ponadto, tylko niewiele ponad 25% organizacji wyodrębniła w swojej strukturze specjalny dział zajmujący się cyberbezpieczeństwem.

Potencjał do transformacji

Polskie firmy zmniejszyły zasoby pieniężne i ludzkie przeznaczone na cyfryzację. 29% przedsiębiorstw nie inwestuje w transformację cyfrową, a aż 71% organizacji nie oddelegowuje pracowników głównie do zadań związanych z tym obszarem rozwoju. Jak błędne jest to podejście, pokazują wyniki badania – wyższe noty we wszystkich czterech ocenianych kategoriach zdobyły firmy, które w digitalizację inwestują relatywnie duży odsetek swoich przychodów oraz czas znacznej części kadr. Mniejsze zasoby powodują też, że polskie firmy nie poszukują nowych rozwiązań tak aktywnie, jak deklarowały to jeszcze przed rokiem, a pracodawcy wyrażają obawę o gotowość swoich pracowników do transformacji cyfrowej i jakość prowadzonych szkoleń.