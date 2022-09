Zbudowali farmy wertykalne dla Carrefoura i Orange

W biurach Orange Polska stanęło 20 biurowych farm wertykalnych wypełnionych ziołami i mikroliśćmi, produkowanych przez polski startup ekologiczny Listny Cud.

Wykonane z eko-sklejki, automatycznie naświetlają i podlewają rośliny, a ich rozmiar pozwala na postawienie ich na kuchennym blacie lub na open space.

Farmy wertykalne to ekologiczny sposób na produkcję żywności blisko miast przez 365 dni w roku bez względu na pogodę, zyskujący coraz więcej uznania na całym świecie. Polega na produkcji roślin w zamkniętych pomieszczeniach w kontrolowanych warunkach.

Wertykalne ułożenie półek sprawia, że efektywność tego rodzaju farm jest 50 razy wyższa w porównaniu do rolnictwa tradycyjnego, co przekłada się na mniejsze zużycie przestrzeni uprawnej. Dają możliwość całkowitej rezygnacji z pestycydów oraz około 90% mniejsze zużycie wody w porównaniu do rolnictwa tradycyjnego - woda na farmach wertykalnych krąży w obiegu zamkniętym i jest używana wielokrotnie. Roślinami najczęściej uprawianymi na farmach wertykalnych są mikroliście, zioła i sałaty, jednak coraz częściej słyszymy o wertykalnych producentach wprowadzających do oferty truskawki, pomidory czy borówki.

Farmy wertykalne dostępne dla każdej branży

Listny Cud buduje farmy wertykalne w zróżnicowanych rozmiarach. W ofercie warszawskiego startupu znajdziemy zarówno małe farmy na 15-30 doniczek jak i przemysłowe na kilkanaście tysięcy. Większe farmy to rozwiązania skierowane m.in. do detalistów, którym zależy na zmniejszeniu produkowania odpadów spożywczych, a także do producentów zieleniny, którzy chcą mieć możliwość produkowania wysokiej jakości żywności przez cały rok. Skorzystać z niego mogą również właściciele hoteli i restauracji pragnący zapewnić gościom ekologiczną żywność.