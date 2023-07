Zbudowali sklep, który jest efektywny energetycznie i zmniejsza marnowanie żywności

Smart Store pozyskuje energię ze zrównoważonych źródeł, ponownie wykorzystuje nadwyżkę ciepła wytworzoną przez urządzenia chłodnicze zmniejszając koszty ogrzewania supermarketu nawet o 90 proc. i zmniejszając skalę marnowanej żywności.

Komentując otwarcie sklepu, Prezydent Danfoss Climate Solutions Jürgen Fischer powiedział: „Nasz nowy Smart Store został przez nas opracowany we współpracy z partnerami i klientami w celu pokazania, że stworzenie supermarketu, który jest przyjazny dla klimatu oraz wysokowydajny pod względem energetycznym, jak również wykorzystuje światowej klasy rozwiązania w obszarze ogrzewnictwa i chłodnictwa, jest możliwe.

Średnia marża zysku dużego sklepu z żywnością wynosi 1,7%, co oznacza, że wszelkie wydatki związane z jego działalnością poddawane są szczegółowym analizom. Kwestie związane z energią to obszar, w którym można poczynić znaczące oszczędności. Amerykańska Agencja Ochrony Środowiska (US EPA) szacuje, że 1 dolar amerykański (0,90 euro) oszczędności w obszarze energii generuje wzrost sprzedaży o 59 USD (54 euro).

Główne źródło energii stanowią tu panele fotowoltaiczne o mocy 100 kW znajdujące się na dachu budynku. Dużą rolę odgrywa również przechwytywanie i ponowne wykorzystywanie energii cieplnej. Smart Store wyposażono w urządzenia do odzysku ciepła odpadowego ze wszystkich systemów chłodniczych. Ciepło to wykorzystywane jest ponownie do ogrzania sklepu oraz podgrzania wody użytkowej. Nadwyżka ciepła niewykorzystana przez supermarket przesyłana jest do okolicznych domów poprzez miejską sieć ciepłowniczą.

Pozostałe inicjatywy, takie jak montaż drzwi na lodówkach i zamrażarkach, pozwolą zaoszczędzić około jedną trzecią energii , podczas gdy zastosowane oświetlenie LED zużyje do 85% mniej prądu niż tradycyjne żarówki.

Jürgen Fischer dodał: Mamy nadzieję, że zainspiruje on sklepy spożywcze na całym świecie do tego, aby podążały drogą do zerowej emisji.