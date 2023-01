Zdrowa Chata - nowy punkt na mapie CH 3 Stawy (foto)

Centrum Handlowe 3 stawy w Katowicach zarządzane przez Multi Poland nie zwalnia tempa i zaprasza do nowego punktu. Tym razem do grona jej najemców dołączyła Zdrowa Chata. To miejsce dla zwolenników zdrowej żywności.