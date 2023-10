Zielona transformacja POLOmarketu. Oni są gotowi kapryśne na ceny prądu

Na koniec września br. blisko 40 proc. naszych sklepów korzystało już z zielonej energii ze słońca. Każda taka instalacja generuje średnio 50 megawatogodzin rocznie, co stanowi blisko 1/3 całkowitego zapotrzebowania rocznego pojedynczego obiektu. Wszystkie nasze instalacje fotowoltaiczne łącznie wytwarzają już 5,5 gigawatogodzin (GWh) energii rocznie, a w ciągu kolejnych 6 miesięcy osiągniemy ponad 7,6 GWh – deklaruje Anita Tołysz, Członek Zarządu Sieci POLOmarket, Dyrektor rewizji i compliance.

POLOmarket systematycznie modernizuje swoje starsze placówki wyposażając je w instalacje OZE zawsze, gdy pozwala na to konstrukcja dachu; jednocześnie wszystkie nowe obiekty są projektowane w taki sposób, aby możliwe było zainstalowanie paneli słonecznych.

Proekologiczne działania POLOmarketu przekładają się na wymierną korzyść dla środowiska naturalnego - z ogólnodostępnych danych wynika, że do wytworzenia 1 GWh potrzeba aż 144 ton węgla. To oznacza, że już w 2024 r. dzięki fotowoltaice największa polska sieć supermarketów sama będzie generować energię, do której tradycyjnego wytworzenia potrzebne byłoby aż 1100 ton węgla. Co więcej, dzięki inwestycjom w OZE w POLOmarkecie do atmosfery nie trafi ponad 2000 ton dwutlenku węgla.

Nie tylko fotowoltaika

Warto dodać, że inwestycje w fotowoltaikę to tylko jedno z wielu działań mających na celu ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko. Już od jakiegoś czasu POLOmarket redukuje ilość zużywanego przez sieć papieru i plastiku dzięki transformacji cyfrowej. Sieć zrezygnowała m.in. z druku papierowych zdrapek loteryjnych na rzecz zdrapek wirtualnych dostępnych w aplikacji „POLOmarket – mój ulubiony”, a także ograniczyła liczbę plastikowych kart lojalnościowych POLOkarta, zastępując je kartami dostępnymi we wspomnianej aplikacji.

Dodatkowo POLOmarket był jedną z pierwszych polskich sieci detalicznych, która zrezygnowała z dostarczania papierowych gazetek reklamowych do skrzynek pocztowych, co przełożyło się na znaczącą oszczędność papieru. Jednocześnie w sklepach zainstalowano nowoczesne urządzenia do odzysku makulatury. Oba te działania łącznie ograniczają zużycie papieru i przekładają się na zapobieżenie wycinki blisko 100 tys. drzew rocznie, co odpowiada powierzchni lasu równej 50 boiskom piłkarskim.



Grupa POLOmarket to największa polska sieć supermarketów. Tworzą ją spółki detaliczne prowadzące sklepy, a także spółka logistyczno-zakupowa dysponująca trzema centrami logistycznymi. Firma rozpoczynała działalność w 1997 roku z 27. sklepami. Dziś jest to już 280 nowoczesnych placówek na terenie całej Polski, z obrotem netto powyżej 3,0 mld złotych rocznie. Sklepy sieci POLOmarket odwiedza miesięcznie blisko 9 mln Klientów. Obecnie POLOmarket daje zatrudnienie 5 500 osobom.