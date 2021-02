zielonemagazyny - moda czy realne korzyści? Weź udział w sondzie Propertynews.pl

fot. shutterstock

Czy ekologia to ważny trend dla deweloperów obiektów magazynowych w Polsce i najemców tych powierzchni? W niedalekiej przyszłości magazyny czeka to samo, co biura - budowa obiektu logistycznego bez certyfikacji będzie z punktu widzenia dewelopera sporym ryzykiem inwestycyjnym? Czy mechanizmy zachęt rządowych mogłyby skłonić rynkowych graczy do masowego stosowania eko-rozwiązań? Zapraszamy do udziału w sondzie redakcyjnej Propertynews.pl w ramach serwisu #zielonemagazyny.

Społeczna odpowiedzialność biznesu, mniejsze koszty eksploatacji, lepszy wizerunek czy prawdziwa troska o środowisko – jakie są motywacje deweloperów magazynowych i najemców tych obiektów w kreowaniu polityki ekologicznej? Czy eko-trend w sektorze magazynowym w Polsce przyspieszy?

Zapraszamy do wzięcia udziału w sondzie: #zielonemagazyny - moda, czy realne korzyści?

O serwisie #ZieloneMagazyny

W cyklu artykułów przedstawiamy, jak branża magazynowo-logistyczna w Polsce staje się coraz bardziej ekologiczna i w jaki sposób gracze tego rynku wpisują w swój biznes zrównoważony rozwój.

