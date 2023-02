Zostały dwa tygodnie na zgłoszenie w konkursie EEC Startup Challenge!

Ideą tej wielkiej, międzynarodowej giełdy nowatorskich projektów młodych firm pozostaje łączenie kreatorów innowacyjnych pomysłów z tymi, którzy poszukują inspiracji i nowych możliwości inwestowania. Możesz znaleźć się w setce wyselekcjonowanych pomysłów, które poddamy pod ocenę jurorów.

Poznaj i daj się poznać. Zmierz biznesowy potencjał swojej koncepcji.



Nie czekaj, tylko do 28 lutego 2023 r. możesz zgłosić swój pomysł w konkursie EEC Startup Challenge. To może być twoja przepustka do sukcesu!

Kategorie konkursu EEC Startup Challenge:



MODERN ECONOMY

Przemysł, energetyka, telekomunikacja, transport, budownictwo, robotyka, automatyzacja

ENVIRONMENT

Ochrona środowiska: technologie dla klimatu, ekologiczne uprawy, smart energy, wykorzystanie surowców, przetwórstwo odpadów

HEALTH & BIOTECHNOLOGY

Medycyna, zdrowie, technologie medyczne, farmacja, biotechnologia

BUSINESS PROCESSES

Zarządzanie, analityka, ICT, cyberbezpieczeństwo, logistyka, HR

CLIENT & LIFESTYLE

Handel, customer experience, e-commerce, fintech, edutech, gaming, sport, przemysł czasu wolnego

Zgłoszenia można przesyłać do 28 lutego 2023 r.

Udział w konkursie jest bezpłatny.

Opis konkursu, regulamin oraz formularz dostępne są na stronie.

Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród nastąpi w czasie gali organizowanej w ramach Europejskiego Kongresu Gospodarczego (24-26 kwietnia 2023 r.).