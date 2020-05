Gastronomia już myśli o nowym otwarciu

fot. unsplush.com

Jeśli zastanowimy się nad tym, które segmenty gospodarki są najbardziej poszkodowane przez epidemię COVID-19 z pewnością wymienilibyśmy wśród nich lokale gastronomiczne. Zostały zamknięte jako jedne z pierwszych i do tej pory jeszcze nie uzyskały zezwolenia na wznowienie działalności. Jak zapowiada rząd, otwarcie restauracji, kawiarni i barów planowane jest w trzecim etapie „odmrażania gospodarki”. W momencie, kiedy to nastąpi, lokale będą musiały wdrożyć szereg restrykcyjnych zasad, w tym tych dotyczących dezynfekcji i czystości. Zdaniem przedstawicieli firmy Kärcher, jej propozycje mogą pomóc sprostać tym wyzwaniom.

Branża na krawędzi

Marcin Koch, restaurator, inicjator ForRest Projekt mówił niedawno w rozmowie z horecatrends.pl, że oficjalnie w branży gastro pracuje 300 tys. osób. Jest to jednak rynek bardzo rozdrobniony i nie ma realnego wpływu na gospodarkę, podobnego do wpływu branży transportowej czy turystycznej. Dlatego, trudno liczyć na pomoc państwa w takiej skali, jaką otrzymały inne branże.

Gastronomia próbuje poradzić sobie sama. Wiele lokali rozwinęło sprzedaż posiłków na wynos. Pojawiło się szereg inicjatyw, które mają pomóc lokalom przetrwać okres zamknięcia. Np. vouchery, które ludzie kupią teraz, a wykorzystają po ponownym otwarciu restauracji. Oczywiście w zwiększonej kwocie. Powstał także wspomniany ForRest Projekt, akcja pomocowa pro bono, której zadaniem jest bezpośrednia pomoc. - Pomagamy firmom w bardzo trudnej sytuacji, jest ich ponad 70 tys., szacuje się że do 50 proc. z nich ogłosi bankructwo. Potrzebują nie tylko pomocy finansowej, ale przede wszystkim pokierowania, motywacji do pracy i do ratowania siebie, i miejsc pracy swoich pracowników – tłumaczył Marcin Koch.

Związek Przedsiębiorców i Pracodawców już dwa tygodnie temu rekomendował szybkie "odmrożenie” branży gastronomicznej. Według ZPP, lokale gastronomiczne mogłyby funkcjonować przy podjęciu działań zapobiegawczych, takich jak np. odstępy pomiędzy stolikami, czy ograniczenie liczby osób przebywających w lokalu.

- Z danych firmy GfK wynika, że wartość rynku gastronomicznego w Polsce to 36,6 mld zł. Przed obecnym kryzysem związanym z koronawirusem liczba placówek w kraju wynosiła ponad 76,5 tys. Dziś nikt nie jest jednak w stanie przewidzieć, ile z nich przetrwa trwający lockdown. Można jedynie szacować, że każdy dzień przedłużającego się urzędowego zamknięcia tej branży, to kolejne dziesiątki zamkniętych lokali gastronomicznych, setki nowych bezrobotnych oraz upadłości kolejnych firm z branż kooperujących – tłumaczyli przedstawiciele ZPP.

Ich zdaniem, po otwarciu lokali, każdy przedsiębiorca realizujący usługi gastronomiczne, powinien wdrożyć odpowiednie rozwiązania i zalecenia, co pozwoli zwiększyć bezpieczeństwo klientów oraz pracowników, równocześnie ograniczając ryzyko zarażenia koronawirusem. Jakie działania zaleca ZPP?

Poza oczywistymi, jak płyny do dezynfekcji, zastosowanie maseczek, czy dbałość o odstępy pomiędzy stolikami, ważne miejsce zajmują czynności czyszczenia i dezynfekcji. Przedstawiciele ZPP uważają, że bezpieczeństwo w lokalach zwiększy np. stałe i regularne dezynfekowanie powierzchni, z którymi stykają się goście oraz dezynfekowanie po każdym gościu stolików. Ponadto, potrzebne będzie regularne mycie i dezynfekcja toalet, minimum raz na 1 godzinę oraz regularne pranie i czyszczenie służbowego ubioru pracowników. Kolejna propozycja to przynoszenie zamówień przez kelnerów do stolików wyłącznie na tacach oraz mycie i dezynfekowanie tac po każdym użyciu.

Profesjonalny serwis czy urządzenia?

Z pewnością wielu przedsiębiorców w nadchodzących miesiącach (a może nawet latach?) będzie korzystać z usług profesjonalnych firm sprzątających. I słusznie, bo takie firmy dostarczą kompleksową usługę szytą na miarę. Jednak niekoniecznie dotyczy to branży gastronomicznej.

- Zgodnie z planami higieny i zaostrzonymi normami, mycie i dezynfekowanie wszystkich powierzchni, które dotykał gość restauracji, będzie obowiązkowe i to nawet co godzinę. Do dezynfekcji powierzchni firma Kärcher, poleca użycie profesjonalnych parownic, które sprawdzą się do szybkiej dezynfekcji stolików, klamek, posadzek, blatów itd. Do czyszczenia większych powierzchni np. posadzek, mogą posłużyć szorowarki, które nie tylko czyszczą, ale też mogą być wykorzystywane w celach dezynfekcji – mówi Marcin Mazur, kierownik marketingu Produktu Professional firmy Kärcher.

W portfolio firmy Kärcher znajdują się urządzenia, którymi możemy wykonywać czyszczenie oraz dezynfekcję bez użycia środków czyszczących, przy użyciu tylko i wyłącznie wody zamienianej w parę. Są nimi parownice (SG) oraz odkurzacze parowe (SGV).

Parownice idealnie nadają się do dezynfekcji stref kas, lad półek, posadzek, klamek – każdej wodoodpornej powierzchni jak również publicznej otwartej strefy żywienia, w której przebywają klienci w placówkach gastronomicznych, czy strefy kuchni, która jest miejscem o podwyższonym standardzie higieny.

Dlaczego profesjonalne urządzenia do czyszczenia parą? - Przede wszystkim dlatego, że ich skuteczność została potwierdzona, przez niezależny Instytut, po drugie inwestując w parownice nie trzeba inwestować w całą ilość specjalistycznej chemii do dezynfekcji – mówi Marcin Mazur.

Jak tłumaczy, w przypadku bakterii wymagane jest zmniejszone zanieczyszczeń do 5log , co oznacza redukcję ze 100 000 000 drobnoustrojów do 1 000 lub 99,999 proc. W eliminacji wirusów, skuteczny poziom zostaje osiągnięty, gdy zanieczyszczenie powierzchni zostanie zmniejszone do 4log , czyli redukcji ze 100 000 000 drobnoustrojów do 10 000 lub 99,99 proc. Pozostałe 0,001 proc. jest ilością uważaną za niewystarczającą do wywołania zarażenia.

- Tym bardziej, że w przypadku wirusów (w odróżnieniu do bakterii) niewielka ich ilość nie pomnoży się w czystym otoczeniu. Dlatego tak ważna jest teraz dbałość o czystość otaczających nas sprzętów i powierzchni. Szczególnie w przypadku koronawirusa SARS-CoV-2 sensowne jest stosowanie technologii czyszczenia parowego (temperatura strumienia pary powyżej 60 stopni C) nie tylko do czyszczenia ogólnego, ale także do czyszczenia dezynfekcyjnego – mówi Marcin Mazur, Kierownik Marketingu Produktu Professional firmy Kärcher.

Wydaje się zatem, że dla branży gastronomicznej, która już myśli o nowym otwarciu, kwestia czyszczenia i dezynfekcji może być kwestią być albo nie być. I już dziś branża powinna planować swoją działalność po zdjęciu tzw. lockdown.

Jak oceniał niedawno Krzysztof Kaliciński, konsultant, wykładowca Akademii Leona Koźmińskiego, trener biznesu, coach, w rozmowie z horecatrends.pl, warto już teraz zacząć przygotowania i bardziej skupić się na tym, niż na prognozowaniu rozwoju wypadków. Przygotowanie zależy od nas a na pozostałe kwestie, takie jak na termin otwarcia lokali gastronomicznych, mamy mniejszy wpływ. - Decyzja rządu o ponownym otwarciu lokali zostanie podjęta tak samo "nagle", jak została podjęta o ich zamknięciu. Kto będzie gotowy, ten skorzysta pierwszy i zacznie odrabiać straty – ocenia Krzysztof Kaliciński.