Kärcher: Epidemia COVID-19 to nie walka z wiatrakami

fot. shutterstock, zakupy w czasach koronawirusa

Miesiąc temu nasze codzienne życie zmieniło się dosłownie z dnia na dzień. Zakaz zgromadzeń, obostrzenia związane z przemieszczaniem się i zakupami, praca zdalna, a przede wszystkim, wszechobecne dbanie o higienę. Czy po wygaśnięciu epidemii nasze życie wróci do normy? Prawdopodobnie tak, ale to już będzie inna “norma”. Taka, w której naczelne miejsce zajmą procesy dezynfekcji i mycia. Odpowiedź na te wyzwania daje Kärcher, firma kojarzona na całym świecie z najwyższą skutecznością, innowacyjnością oraz jakością w technologii czyszczenia.

Jeszcze niedawno wydawało się, że “wszystko jest pod kontrolą”, a nasze życie płynęło utartym torem i schematem. Teraz jednak nic już nie jest takie pewne, a to za sprawą koronawirusa wywołującego chorobę COVID-19. Problem leży w tym, że jest to nowy wirus, jego możliwości i właściwości dopiero poznajemy. To także nowe zagrożenie, bo choroba COVID-19 może być śmiertelna.

Ujarzmić to co nieznane

Co wiemy o koronawirusie oznaczonym jako SARS-CoV-2? - Wirus rozprzestrzenia się drogą kropelkową. Koronawirusy są w stanie przetrwać na powierzchni od kliku godzin, do nawet paru dni w zależności od rodzaju powierzchni - tłumaczy Marcin Mazur, kierownik marketingu Produktu Professional w firmie Kärcher. - Dotyczy to wielu sprzętów codziennego użytku, jak choćby telefonów komórkowych, klamek, czy ekranów dotykowych i klawiatury np. w bankomatach, kasach samoobsługowych - dodaje.

Dodatkowa trudność wynika stąd, że samemu nie będąc chorym, można przenosić koronawirusa na inne osoby. Noszenie rękawiczek jednorazowych niekoniecznie zmniejszy problem zakażeń - na nich również mogą gromadzić się wirusy.

O ile w warunkach domowych czy nawet w biurach dezynfekcja i czyszczenie sprzętów codziennego użytku nie powinna być trudna, to problem wzrasta w miejscach, które odwiedza wiele osób. Takim miejscem jest sklep.

- Wystarczy, że prześledzimy ścieżkę zakupową przeciętnego klienta a zobaczymy, jak wielu przedmiotów on dotyka. Na pozostawienie patogenów narażone są przede wszystkim wózki i koszyki sklepowe, ale też lady chłodnicze i okolice kas - mówi Marcin Mazur. - W obliczu zagrożenia, którym jest COVID-19 czyszczenie zwykłym środkiem czyszczącym nie zawsze wystarczy i jest czasochłonne, dodatkowo staje się problematyczne, gdy tych powierzchni jest sporo. Dlatego warto zaopatrzyć się w specjalistyczny sprzęt, który zrobi to za nas - dodaje.

Sposobem na podniesienie bezpieczeństwa w sklepie jest czyszczenie i dezynfekcja parą.

Firma Kärcher posiada dwa urządzenia dedykowane czyszczeniu parą, są to: parownica SG 4/4 oraz odkurzacz parowy SGV 6/5 oraz 8/5.

Odkurzacz parowy jednocześnie czyści silnie zabrudzone powierzchnie jak i odsysa brudną wodę z powierzchni czyszczonej, dzięki czemu po zakończeniu prac powierzchnia jest higienicznie czysta i sucha. Parownica czyści za pomocą tylko i wyłącznie pary, a do jej wytworzenia wystarczy sama woda wodociągowa. Urządzenie to nie potrzebuje jakichkolwiek środków czyszczących. Parownica przeznaczona jest do mniejszych powierzchni. Czyścić nią można okolice kas, płytki ścienne i podłogowe, armaturę i inne sprzęty znajdujące się w sklepie.

Czy zadziała na wirusa SARS-CoV-2? Choć to wciąż mało poznany wirus, istnieją badania potwierdzone certyfikatami niezależnych instytutów, które pozwalają zakładać, że urządzenia marki Kärcher skutecznie go eliminują.

Certyfikowana dezynfekcja

-Naukowcy twierdzą, iż koronawirus ginie w temperaturze 60 °C. Już sam ten fakt pozwala sądzić, że parownica, wytwarzająca na dyszy temperaturę bliską 100 °C zlikwiduje go - mówi Marcin Mazur. - Ponadto, urządzenia do czyszczenia parą SG 4/4 i SGV 6/5 i 8/5 firmy Kärcher zostały przetestowane przez niezależne, zewnętrzne laboratorium, pod kątem skuteczności w usuwaniu bakterii odpornych na wysoką temperaturę (Enterococcus hirae ATCC 10541). Dlatego zalecamy używać je do miejscowej dezynfekcji powierzchni, które mogą być zanieczyszczone koronawirusem - dodaje Kierownik Marketingu Produktu Professional w firmie Kärcher.

To nie wszystko. Nowy koronawirus SARS-CoV-2 jest sklasyfikowany jako wirus otoczkowy, podobnie jak wirus grypy lub Eboli. Testy wykazały, że miejscowe czyszczenie profesjonalną parownicą Kärcher z maksymalnym ciśnieniem pary, gładkich twardych powierzchni przez 30 sek. skutkuje usunięciem 99.999 % wirusów otoczkowych, jak koronawirus.

Natomiast większe powierzchnie, jak np. strefy załadunkowe, strefy magazynowe można czyścić z powodzeniem urządzeniami HDS, czyli urządzeniami wysokociśnieniowymi z podgrzewaniem wody. Posiadają one funkcję pracy w trybie czyszczenia parowego. Wodę można odessać przy pomocy specjalnego wyposażenia FRV 30 albo odkurzacza NT

-W czyszczeniu w trybie parowym uzyskujemy parę o temperaturze 155 °C, co pozwala zwalczyć wiele zagrożeń, także tych nieodpornych na działanie wysokiej temperatury- mówi Marcin Mazur.

- O profesjonalizmie tych urządzeń świadczy fakt, że są one stosowane w rolnictwie w walce z wirusowymi chorobami zwierząt gospodarskich, np. ptasiej grypy i ASF - dodaje.

Oczywiście urządzenia Kärcher są dedykowane nie tylko sklepom i magazynom. Pomagają utrzymać najwyższy standard higieny w zakładach przemysłowych, także tych produkujących żywność. Niektóre urządzenia wykorzystują tylko wodę pod ciśnieniem lub parę wodną, inne można używać zarówno bez jak i ze środkami czyszczącymi.

Wiele wskazuje na to, że COVIOD-19 pozostanie z nami na dłużej. Po pierwszej fali zachorowań mogą przyjść kolejne. Jednak nie jesteśmy bezsilni wobec koronawirusa. Kluczem jest dobre przygotowanie do walki z nim.

-Nasze urządzenia nie tylko pozwolą na podniesienie higieny i bezpieczeństwa w sklepie

w obecnej sytuacji epidemii COVID-19. Ich uniwersalność sprawia, że będą przydatne także w czasach gdy zagrożenie minie - podsumowuje Marcin Mazur.

Więcej informacji na: https://www.kaercher.com/pl/czyszczenie-i-higiena-w-czasach-koronawirusa.html