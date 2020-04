Przed handlem stają nowe wyzwania. Dotyczą sklepów małych i dużych

fot. shutterstock

Żyjemy w niepewnych czasach. Nie wiadomo, jak długo potrwa epidemia i jak długo będą zamknięte galerie handlowe. Nie wiadomo, jak obecna sytuacja wpłynie na polską gospodarkę i jak będzie wyglądało nasze życie za parę miesięcy. Zdaniem przedstawicieli firmy Kärcher, w tej sytuacji przed handlem stają nowe wyzwania, związane z zapewnieniem w sklepach bezpieczeństwa i higieny. Tym bardziej, że czystość może stać się kryterium wyboru placówki, w której robimy zakupy.

Czystość staje się usługą pierwszej potrzeby

Jak wynika z raportu Opinello i SigmaCem Analitycs, 63% respondentów deklaruje zwiększenie dbałości o higienę. Z tego powodu można spodziewać się zwiększonej czujności i wrażliwości wśród kupujących, nerwowości ze strony klientów, a nawet pojawienia się „donosów” do sanepidu, jeżeli higieniczne warunki nie byłyby zachowane.

66 proc. osób przebadanych przez Opinello i SigmaCem Analitycs uważa, że konieczne są dodatkowe działania podnoszące bezpieczeństwo zakupów. 45% z nich sądzi, że sklepy powinny rozdawać środki ochrony osobistej (bezpieczeństwo własne), a 25% wskazuje na możliwość stworzenia przed sklepami mini stref kwarantanny (bezpieczeństwo społeczne). Podobnie 25% zwraca uwagę na konieczność częstszego mycia wózków i koszy, a 7% wskazuje na konieczność zwiększonej dbałości o czystość półek i kas. - Jako firma produkująca urządzenia i technologię czyszczenia, zawsze staraliśmy się podkreślać, że czystość ma ogromne znaczenie, zwłaszcza dla sklepów. Abstrahując od norm czystości, których należy przestrzegać, utrzymując porządek w sklepie, dochodzą do tego wprowadzone ostatnio zaostrzone normy higieny – mówi Marcin Mazur, Kierownik Marketingu Produktu Professional firmy Kärcher. - W dzisiejszych czasach jednak jednym z najważniejszych zadań staje się właściwa dezynfekcja, nie tylko własnych rąk, ale przedmiotów oraz powierzchni. Jej zadaniem jest niszczenie aktywnie rosnących i wegetatywnych mikroorganizmów drobnoustrojowych - dodaje.

Sieci handlowe rozumieją to i podejmują działania, by zapewnić bezpieczne zakupy. Przykładem może być Biedronka, która już na początku marca zwiększyła częstotliwość mycia wózków i koszyków zakupowych w jej sklepach. - Komfort i bezpieczeństwo klientów jest dla nas najwyższym priorytetem. Dlatego też kosze i wózki sklepowe w naszych sklepach są regularnie czyszczone przez wyspecjalizowane w tym zakresie firmy – mówił wówczas Paweł Franczak, starszy specjalista ds. komunikacji korporacyjnej w sieci Biedronka.

Jak informuje Magdalena Leszkowska, kierownik ds. mediów, komunikacji i badań rynku w firmie Kärcher, usługodawcą Biedronki jest duża firma, współpracująca z Kärcher. W ostatnim czasie zakupiła ona 85 sztuk parownic profesjonalnych SG 4/4, wykorzystywanych m.in. do dezynfekcji koszyków czy wózków sklepowych.

Wszystko wskazuje na to, że wózki i koszyki w Biedronce są czyszczone urządzeniami Kärcher. Jak mówią przedstawiciele tej sieci, kosze i wózki najpierw poddawane są namaczaniu przy wykorzystaniu wody i płynu dezynfekcyjnego o odpowiednim roztworze, a następnie trafiają do kąpieli parowej, przeprowadzanej standardowo w temperaturze 90°C. W jej trakcie do usuwania zanieczyszczeń stosowane są specjalne parownice wyposażone w szczotki, a także szorowarki i flizelinowe ścierki, zawsze jednorazowego użytku. Parownica czyści całą powierzchnię, na jakiej zostaje zastosowana i zabija obecne na niej zarazki.

Dezynfekcja dla małych i dużych

Parownice Kärcher przeznaczone są nie tylko do dużych sklepów. Przeciwnie – to właśnie urządzenie, które sprawdza się w małych placówkach. Czyścić nią można okolice kas, płytki ścienne i podłogowe, armaturę i inne sprzęty znajdujące się w sklepie. Parownica czyści za pomocą tylko i wyłącznie pary, a do jej wytworzenia wystarczy sama woda wodociągowa. Urządzenie to nie potrzebuje jakichkolwiek środków czyszczących. Ich skuteczność została potwierdzona, przez niezależny Instytut.

- Szczególnie w przypadku koronawirusa SARS-CoV-2 sensowne jest stosowanie technologii czyszczenia parowego (temperatura strumienia pary powyżej 60 stopni C) nie tylko do czyszczenia ogólnego, ale także do czyszczenia dezynfekcyjnego. Źródłem przenoszenia wirusa (droga kropelkowa), oprócz bezpośredniego kontaktu z chorym, mogą stać się często dotykane powierzchnie - mówi Marcin Mazur, Kierownik Marketingu Produktu Professional firmy Kärcher.

Firma Kärcher poleca do tego celu profesjonalną parownicę SG 4/4 dzięki, której efektywną dezynfekcję wirusów otoczkowych (SARS-CoV-2) można osiągnąć dzięki punktowemu czyszczeniu powierzchni przez 30 sekund. - Warto pamiętać, że czyszczenie parowe wykonane zgodnie z zaleceniami producenta parownicy (prędkość, temperatura, ustawienia urządzenia zgodnie z instrukcją) jest równie skuteczne jak dezynfekcja środkami dezynfekującymi – podkreśla Marcin Mazur.

Kärcher zapewnia, że także inne jego produkty są odpowiednie dla małych i średnich sklepów. - Firma Kärcher posiada ten atut, że w swoim portfolio ma w zasadzie wszelkie rozwiązania, które można polecieć do utrzymania czystości w mniejszym bądź większym sklepie. Oczywiście dobierając urządzenie należy wziąć pod uwagę takie kryteria jak cel pracy danego urządzenia, funkcjonalności, reżim pracy, wielkość czyszczonej powierzchni, ilość zanieczyszczeń, porę czyszczenia (dzień) itd. Nasi specjaliści jednak zawsze starają się dobrać sprzęt do indywidualnych potrzeb klientów – mówi kierownik marketingu produktu Professional firmy Kärcher.

Mniejsze sklepy zazwyczaj zaopatrują się w mniejsze urządzenia takie jak odkurzacze na mokro, które wykorzystywane są do usuwania suchych i mokrych zabrudzeń, a także małe szorowarki, które automatyzują pracę i pozwalają na wyczyszczenie większej powierzchni szybciej niż zwykłym mopem.

Szorowarki to urządzenia dedykowane do czyszczenia mechanicznego posadzek twardych i elastycznych. Urządzenia te szorują na mokro i jednocześnie zbierają brudną wodę z podłóg, dzięki czemu czyszczenie wykonywane jest skutecznie i w higieniczny sposób. Korzystanie z urządzeń myjących pozwala na umycie większej powierzchni w krótszym czasie. - Szorowarki mogą również być wykorzystywane w celach dezynfekcji, mianowicie zarazki są skutecznie usuwane z powierzchni poprzez absorbowanie brudnej wody, dzięki czemu ryzyko ponownego zanieczyszczenia powierzchni jest zminimalizowane. Ważne jest również przestrzeganie zarówno prawidłowego dozowania środka chemicznego, jak i dokładnego czasu aplikacji, zgodnie ze specyfikacją producenta. Według Instytutu Roberta Kocha, do dezynfekcji chemicznej w przypadku koronawirusa należy używać środków o ograniczonym działaniu wirusobójczym (skuteczne przeciwko wirusom otoczkowym), o ograniczonym działaniu wirusobójczym PLUS lub o działaniu wirusobójczym – tłumaczy Marcin Mazur. - W zależności od potrzeb, rozmiaru sklepu, rozstawu regałów jesteśmy w stanie idealnie dopasować szorowarkę – zapewnia.

Większe sklepy mogą wspomóc się jeszcze urządzeniami wysokociśnieniowymi z podgrzewaniem wody. W strefach rozładunkowych, na magazynie polecane są właśnie urządzenia HDS, które przeznaczone są m.in. do czyszczenia i dezynfekcji dużych powierzchni na zewnątrz np. palet, pojemników, podjazdów, regałów itd. Wykorzystanie tego urządzenia może przynieść oszczędności czasu. - Dzięki ciśnieniu woda jest w stanie dotrzeć do miejsc, do których dostęp ręczny jest utrudniony np. szczeliny i pęknięcia. Czyszczenie z podgrzewaniem wody przyspiesza sprzątanie o około 40% w porównaniu do czyszczenia z wykorzystaniem urządzeń bez podgrzewania wody, przede wszystkim ze względu na krótszy czas schnięcia mytych powierzchni. Oprócz lepszych efektów i krótszego czasu czyszczenia i schnięcia, wykorzystanie urządzeń wysokociśnieniowych z gorącą wodą o temperaturze przynajmniej 85°C, pozwala na istotne zmniejszenie liczby zarazków. Urządzenie skutecznie usuwa nie tylko brud, ale także bakterie i wirusy. W systemie pary można czyścić powierzchnie nawet w temperaturach do 155°C – tłumaczy Kierownik Marketingu Produktu Professional firmy Kärcher.

Zdaniem ekspertów, handel detaliczny artykułami spożywczymi i nieżywnościowymi codziennego zapotrzebowania ma obecnie szczególnie ważne zadania do spełnienia. - Musi zapewnić harmonijne stabilne dostawy produktów do sklepów i wypełnić lukę związaną z brakiem takiego poziomu importu, jaki mieliśmy dotychczas, jeżeli chodzi o część usług spożywczych. Musi przy tym zapewnić, przy zmniejszonym zatrudnieniu, taką organizację pracy, aby sprzedaż była bezpieczna dla pracowników i klientów i niezbyt uciążliwa, w związku z pojawiającymi się każdego dnia koniecznymi ograniczeniami dotyczącymi warunków sprzedaży – mówiła niedawno w rozmowie z portalem dlahandlu.pl dr Urszula Kłosiewicz-Górecka z Zespołu Foresightu Gospodarczego w Polskim Instytucie Ekonomicznym.

Dotyczy to nie tylko dużych sieci handlowych, ale też mniejszych placówek. W czasach, gdy czystość i higiena staje się wyróżnikiem, małe i średnie sklepy mogą przegrać w starciu z konkurencyjnymi sieciami handlowymi, jeśli nie podejmą tego wyzwania.