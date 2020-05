Życie po pandemii: Czystość, edukacja, zaufanie

fot. shutterstock, zakupy w czasach koronawirusa

Mimo powolnego „odmrażania gospodarki”, trudno powiedzieć, że nasze życie wraca do normy. Do tego jeszcze daleko. A w momencie, kiedy to nastąpi i otwarta będzie większość sklepów, lokale gastronomiczne, czy obiekty użyteczności publicznej, to będą one działać już na innych zasadach. Przedsiębiorcy przygotowują się na czas ery „postCOVID”. W nowym otwarciu mają pomóc między innymi profesjonalne Plany Higieny, przygotowywane przez Federację Przedsiębiorców Polskich i firmy wsółpracujące z branży czystościowej. Jak wynika z zaleceń, kluczem w nowej rzeczywistości będą profesjonalne metody czyszczenia i dezynfekcji.

Dobry plan to podstawa

- Skutki pandemii będą widoczne na poziomie całej gospodarki. Mówi się o tym, że polska gospodarka będzie odbudowywała się z kryzysu przez wiele lat. Analizując ostatnie kwietniowe dane GUS i ocenę koniunktury gospodarczej według przedsiębiorców, widzimy, że przed nami jeszcze długa droga do stanu sprzed epidemii – mówi Magdalena Leszkowska, kierownik ds mediów, komunikacji i badań rynku firmy Kärcher.

Przedsiębiorcy mogą jednak liczyć na wsparcie, nie tylko te rządowe, ale też na profesjonalne doradztwo. Przykładem jest Federacja Przedsiębiorców Polskich (FPP), która oferuje wszystkim przedsiębiorcom bezpłatną pomoc ekspertów w przygotowaniu obiektów do przyjmowania klientów.

- Dotychczas utrzymanie czystości lokali użyteczności publicznej wydawało się bardzo proste – w końcu każdy z nas sprząta w domu. Epidemia koronawirusa pokazuje jednak, jak wymagający jest to proces – musi być realizowane profesjonalnie i zgodnie z wytycznymi, by było skuteczne. To szczególnie ważne dziś – gdy mycie i dezynfekcja mogą uchronić wiele osób przed zakażeniem – mówi Jolanta Sergot-Kowalska, ekspert FPP.

Elementem przygotowań do życia w nowej, postCOVID-owej rzeczywistości, mają być tzw. Plany Higieny, przygotowywane indywidualnie dla każdego rodzaju obiektu. Plany przygotowywane są w oparciu o środki i zasady zapewniające bezpieczeństwo epidemiologiczne. To zaleca FPP?

Oczywiście, przede wszystkim należy zapewnić środki ochrony indywidualnej dla pracowników, czyli maski i rękawice ochronne, a także środki biobójcze do rąk w bezpiecznych dozownikach. Z kolei dozowniki do mydła powinny posiadać naboje jednorazowe. Federacja zaleca także zintensyfikowanie prac czyszczących w obiekcie, w tym maksymalne wykorzystanie technik i maszyn bezdotykowego czyszczenia i dezynfekcji oraz dezynfekcji parowej w tym np. urządzeń czyszczących marki Kärcher np. parownic, których skuteczeność została potwierdzona przez niezależne instytuty oraz np. szorowarki, które umożliwiają zutomatyzowane czyszczenie bezdotykowe posadzek w obiektach. Z kolei unikać należy: suszarek nadmuchowych, ręczników wielorazowego użytku oraz maszyn, środków chemicznych i sprzętu przeznaczonego do użytku domowego.

Jolanta Sergot-Kowalska z FPP podkreśla, że przygotowanie prawidłowych procedur utrzymania czystości – zwanych Planami Higieny – wcale nie jest prostym zadaniem. - Trzeba pamiętać, że sama dezynfekcja nie wystarczy – stosowanie jej na nieumyte powierzchnie może być nieskuteczne. Trzeba stosować środki chemiczne nieszkodliwe dla zdrowia i powierzchni, a środki do dezynfekcji muszą posiadać dokument dopuszczający używany środek do obrotu na terenie RP, wpisany do Wykazu Produktów Biobójczych. Ponadto pranie odzieży ochronnej i roboczej musi być realizowane w reżimie sanitarnym. To tylko kilka wytycznych – mówi ekspertka FPP.

#wolneodcovid19

Federacja ogłosiła także konkurs na firmę najlepiej przygotowaną do prowadzenia działalności w obliczu zagrożenia pandemią, przy jednoczesnym zapewnieniu skutecznej ochrony dla pracowników i klientów. Wyróżnione przedsiębiorstwa otrzymają tytuł „Strefa Bezpieczna od COVID-19”. Partnerem akcji jest firma Kärcher.

- Kampania #WOLNEODCOVID19 ma na celu edukację w zakresie czystości i bezpieczeństwa epidemiologicznego w lokalach użyteczności publicznej, by chronić obywateli przed zakażeniem.

W ramach kampanii będą promowane pożądane działania w zakresie utrzymania czystości i bezpieczeństwa, dobre praktyki, profesjonalne urządzenia i środki czyszczące – mówi Magdalena Leszkowska, kierownik ds. mediów, komunikacji i badań rynku w firmie Kärcher.

- Kampania będzie uwzględniać kaskadę działań oraz wielopoziomowe kanały komunikacji. Jej celem jest wzrost świadomości społecznej na temat profesjonalnych Planów Higieny oraz profesjonalnego sprzętu do utrzymania czystości i dezynfekcji – dodaje.

Wygląda na to, że edukacja to jeden z najważniejszych elementów budowania życia w nowej rzeczywistości. Potwierdzają to badania przeprowadzone w kwietniu przez pracowników Zakładu Edukacji i Badań Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz agencję PR HUB. Badania dotyczyły świadomości Polaków na temat przenoszenia wirusa SARS-CoV-2 poprzez żywność i opakowania. Odpowiedzi respondentów pokazały, że ponad połowa z nich czuje się niedoinformowana.

64% badanych jest zdania, że świeża żywność może być źródłem kontaktu z wirusem SARS-CoV-2. Jeszcze więcej osób, bo blisko 75% odpowiedziało, że takim źródłem może być opakowanie produktów spożywczych. - Jak wiemy możliwość, że dana osoba zachoruje na COVID-19, dotykając powierzchni lub obiektu, na którym jest wirus, a następnie dotykając własnych ust, nosa lub ewentualnie oczu, nie jest uważane przez środowiska naukowe za główny sposób rozprzestrzeniania się wirusa. Niemniej nie możemy ignorować faktu, że tak duża liczba osób inaczej postrzega sytuację i deklaruje niewiedzę w zakresie postępowania z produktami spożywczymi – mówi dr hab. n. o zdr. Mariusz Panczyk adiunkt Zakładu Edukacji i Badań w Naukach o Zdrowiu WUM.

Brak wiedzy wpływa na wysoki poziom strachu. Duża część badanych potwierdziła, że pandemia COVID-19 już wpłynęła na ich zwyczaje zakupowe. Aż 83% badanych deklaruje, że robi zakupy rzadziej, 41% potwierdza, że zrobiło zapasy, 14% ograniczyło zakup produktów świeżych, blisko 28% deklaruje, że wybiera tylko produkty najbardziej niezbędne. Jedynie 8,9% stwierdziło, że obecna sytuacja nie miała wpływu na zachowania zakupowe.

Czystość kuchni od kuchni

Edukacja to jedna strona medalu. Drugą jest zaufanie - bo wyedukowany klient będzie miał większe wymagania wobec obsługi sklepu czy restauracji. Dlatego tak ważne jest korzystanie z planów przygotowanych przez ekspertów oraz stosowanie profesjonalnych urządzeń zgodnie z instrukcjami. Jak się okazuje, to zadanie bardzo ambitne.

Przykład? W Planach Higieny przygotowywanych przez FPP dla restauracji znajduje się między innymi zalecenie, by ciągi komunikacyjne (podłogi, schody), były myte i dezynfekowane raz dziennie, natomiast w takich pomieszczeniach jak toalety i szatnie, dwa razy dziennie. Z kolei powierzchnie dotykowe (poręcze, klamki, włączniki światła, panele urządzeń, stoły, krzesła itp.) powinny być myte i dezynfekowane aż cztery za dziennie! FPP zaleca, by do mycia posadzek wykorzystywać urządzenia szorująco-zbierające. Szorowarki mogą być wykorzystywane w celach dezynfekcji, mianowicie wirusy i bakterie są skutecznie usuwane z powierzchni poprzez absorbowanie brudnej wody i środka czyszczącego, dzięki czemu ryzyko ponownego zanieczyszczenia powierzchni jest zminimalizowane.

Do wszystkich powierzchni poza posadzkami szczególnie wskazane są skuteczne technologie bezdotykowe. Dezynfekcja może nastąpić dopiero na umyte powierzchnie. W obszarach mniej zagrożonych istnieje możliwość zastosowania środka myjąco-dezynfekującego, ale zgodnie z instrukcją producenta albo urządzenia do czyszczenia parą.

Nic dziwnego, że urządzenia firmy Kärcher cieszą się szczególnym zainteresowaniem. - W ostatnim czasie wzrósł znacznie poziom zainteresowania zwłaszcza w kategorii parownic czyli urządzeń do czyszczenia parą, zarówno wśród konsumentów jak i wśród firm. Firma Kärcher swoje produkty kieruje zarówno do segmentu B2C jak i B2B – mówi Magdalena Leszkowska.

- Dziś pierwszoplanowe są parownice, bo czyszczenie parowe jest skuteczne w walce z drobnoustrojami. Ale produkcja firmy Kärcher, podobnie jak to jest i u innych producentów, napotyka wywołane pandemią koronawirusa problemy, m.in. z dostępnością podzespołów lub z administracyjnym, czasowym zamykaniem zakładów produkcyjnych, np. fabryki we Włoszech, w tym urządzeń Kärcher. Konieczne jest także dostosowanie się do obostrzeń organizacji pracy w fabrykach, gdzie trwa produkcja - np. w Niemczech trzeba się liczyć z ograniczoną liczbą osób na zmianie, co automatycznie wpływa na zmniejszenie potencjału produkcyjnego. W efekcie musimy brać pod uwagę ograniczenia w dostawach, czy też dłuższe oczekiwanie na realizację zleceń. Uspakaja nas jednak fakt, iż w całej Polsce funkcjonuje cała sieć partnerów, gdzie urządzenia te są dostępne. Podobnie jak szorowarki i urządzenia wysokociśnieniowe – tu problemów nie ma – dodaje.

Firma Kärcher już myśli nad innowacjami w swojej ofercie. Jak przypomina Marcin Mazur, kierownik marketingu produktu professional w firmie Kärcher, w 2019 roku wprowadziła na rynek 150 nowych produktów - więcej niż kiedykolwiek wcześniej w ciągu jednego roku.

- Firma nieustannie prowadzi badania nad nowymi produktami i stara się wprowadzać innowacje, które są często owocem zbadanych potrzeb konsumentów czy firm - mówi kierownik marketingu produktu professional firmy Kärcher. - Nikt nie wie jak będzie wyglądać sytuacja za pół roku. Jako firma produkująca technologię czyszczenia od lat staramy się dostarczać klientowi rozwiązania szyte na miarę jego potrzeb – dodaje.