Blovly: Relacje marek i ich klientów stają się coraz bardziej zażyłe

fot. zakupy

Jednym z efektów pandemii jest gwałtowne przyspieszenie rozwoju segmentu e-commerce. Dzisiaj cyfryzacja nie jest już zaletą, ale „must have” każdej firmy. W tej sytuacji budowanie przewagi konkurencyjnej przenosi się na płaszczyznę dostarczania pozytywnych doświadczeń zakupowych. Blovly, platforma umożliwiająca dwustronną komunikację między marką i klientem, jest przykładem projektu, który pozwala markom z segmentu FMCG nawiązywać z klientami bardzo zażyłe relacje.

Po pierwsze, customer experience

Pandemia zmienia obraz handlu i nawyki zakupowe konsumentów. Beneficjentem tej rewolucji jest segment e-commerce. Zakupy przez internet dosłownie wystrzeliły - jak wynika z najnowszego badania Panelu Gospodarstw Domowych GfK Polonia, w pierwszym półroczu 2020 roku wartość zakupów gospodarstw domowych dla kategorii FMCG w kanale online wzrosła o 53 proc.

Ale to nie wszystkie zmiany. Coraz bardziej boimy się o swoje portfele, co oznacza, że stajemy się skłonni do oszczędzania. Z Monitora Promocji ARC Rynek i Opinia wynika, że w porównaniu z ubiegłym rokiem wzrósł odsetek osób, które intensywnie poszukują promocji oraz chętnie biorą w nich udział - z niespełna jednej czwartej konsumentów, do prawie jednej trzeciej. Coraz więcej łowców promocji jest wśród osób z grupy wiekowej 25-34 lat, te osoby chętnie biorą udział w różnego rodzaju loteriach i konkursach. Jednocześnie, społeczeństwo dojrzewa cyfrowo. Życie w wielu dziedzinach powoli przenosi się do świata wirtualnego.

Ten fakt wykorzystuje Blovly – program lojalnościowy, który opiera się na skanowaniu paragonów. Mechanizm działania jest prosty – wystarczy, że marka zainstaluje na swojej stronie internetowej widget, który udostępnia wszystkie niezbędne funkcjonalności. Dodatkowo dla wygody użytkownik może ściągnąć aplikację i wykonać zdjęcie swojego rachunku czy faktury (np. ze sklepu online), a już po chwili otrzyma nagrody od marek, których produkty wybrał.

Oferta Blovly jest skierowana głównie do centrów handlowych, marek FMCG, gastronomii i e-commerce. Jakie daje korzyści? - Platforma Blovly dostarcza dane, których producenci marek FMCG i centra handlowe nie są w stanie sami zbierać. O ile galerie mają dostęp do danych na temat odwiedzalności i o obrotach najemców, to danych z momentu zakupu już nie mają. My uzupełniamy tę lukę, dając markom i galeriom możliwość badania faktycznych zachowań klientów – mówi Michał Barański, New Business Director w firmie 2take.it, producenta platformy Blovly.

- Wdrożenie naszej platformy jest błyskawiczne. Do Blovly można dołączyć od razu po podjęciu decyzji i zacząć angażować konsumentów oraz zbierać o nich dane. Dołączenie jest wielokrotnie tańsze i efektywniejsze, przy tych samych korzyściach - dodaje Krystian Dylewski, General Manager 2take.it. I zaznacza, że Blovly może zostać wdrożone w modelu White Label, czyli takim, kiedy cały proces odbywa się na stronie marki, z brandingiem marki, dopasowany do jej standardów.