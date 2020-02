Temat tygodnia: Trendy w branży obuwia dziecięcego tworzą niszę rynkową

fot. Jakie obuwie wybieramy dla dzieci?

Z wyliczeń Centrum im. Adama Smitha wynika, że wychowanie dziecka do pełnoletniości wiąże się z wydatkiem od 190 do 210 tys. zł. W 2018 roku Polsce rodzice wydali na dzieci 12 mld zł. W kolejnych latach eksperci prognozują wzrost tych wydatków ok. 4 proc. rocznie. Najwięcej - 4 mld zł wydajemy na dziecięcą odzież, a ok. 1,5 mld zł na obuwie. Jakie trendy zdominują rynek obuwia dla dzieci w 2020 roku?

- Obserwujemy dwie główne postawy zakupowe. Rodziców, którzy nie przywiązują wagi do tego w jakim obuwiu dziecko stawia pierwsze kroki i tych dla których wybór odpowiedniego obuwia to inwestycja w zdrowy rozwój dziecka. W tej grupie obserwujemy wzrost wydatków na dzieci i dużą świadomość zakupową - mówi Katarzyna Gałązka, Design Manager firmy ABCKIDS POLAND, która zadebiutuje wiosną 2020 r w Polsce.

Standardowo rodzina przeznacza od 15 do 30 proc. wspólnego budżetu na dziecko. Wraz z bogaceniem się społeczeństwa, którego kieszeń zasilana jest m.in. programami typu 500+, zyskuje segment produktów jakościowych i luksusowych dla dzieci. Potwierdza to m.in. raport Centrum im. Adama Smitha, który stwierdza, że dzięki programowi 500+ wydatki na dzieci wzrosły. Według wyliczeń specjalistów, ubrania dla dzieci pochłaniają miesięcznie od 50 do 200 złotych. Z kolei rosnąca świadomość zakupowa współczesnych konsumentów sprawia, że pożądane są produkty, zarówno odzież jak i obuwie, produkowane z materiałów naturalnych, z poszanowaniem środowiska naturalnego i w etycznych warunkach. - Rodzice poszukują produktów dobrych jakościowo jak i modnych, a kwestia profilaktyki wysuwa się na pierwszy plan. Oferowane przez nas produkty optymalnie łączą wysoką jakość, poszukiwaną przez rodziców profilaktykę oraz przystępną cenę – mówi Katarzyna Gałązka z ABCKIDS POLAND.

- W sklepach obuwniczych zauważa się tendencję do kupowania droższych butów. Rośnie grupa klientów, którzy przywiązują coraz większą wagę do jakości butów dla swych pociech, cena nie jest już najważniejszym kryterium w decyzji zakupowej, a o aspektach zdrowotnych obuwia dziecięcego, rodzice wiedzą coraz więcej. Zwracają uwagę na to, by but dla dziecka miał usztywnioną piętę, zaokrąglony czubek, antypoślizgową podeszwę, a jego cholewka i wnętrze były wykonane z naturalnej skóry lub atestowanych materiałów. Chodzi o to, by obuwie dziecięce nie tylko zapewniało komfort użytkowania podczas spacerów i zabaw, ale również optymalnie dbały o prawidłowy rozwój małych stóp i eliminowały ewentualne wady i schorzenia. Mamy też konsumentów, dla których głównym motywem zakupu jest jednak cena – są to klienci olbrzymich sieci handlowych i centrów typu outlet. Niemniej jednak rodzice w Polsce coraz większą wagę przywiązują do wysokiej jakości i modnego wzornictwa butów dla swych pociech, oraz poszukują marek przyjaznych stopie dziecka – komentuje Joanna Banakiewicz-Brzozowska, redaktor naczelna magazynu Świat Butów.

Gdzie kupujemy obuwie dla dzieci?