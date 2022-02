Decathlon: Pandemia stała się akceleratorem cyfrowej transformacji

Jak Decathlon radzi sobie w czasie pandemii? Czy ostatnie dwa lata zmieniły konsumentów?

Paweł Krawczyk, Lider Rozwoju Decathlon Polska: - W Decathlonie kierujemy się czterema wartościami: witalność, odpowiedzialność, szczodrość i autentyczność. To właśnie pierwsza z tych wartości pomogła nam podczas pandemii. Po chwilowym szoku w marcu 2020 roku sprawnie przeszliśmy do działania. Nasze sklepy zamieniły się w magazyny odbioru towarów, a wcześniej testowane rozwiązania, takie jak Clik&Collect One Hour czy Drive pozwoliły nam na szybkie dostosowanie się do nowych warunków. Od początku pandemii zdecydowaliśmy się działać, uczyć i nie zatrzymywać się. To pozwoliło nam wyjść obronną ręką w 2020 roku i mocno przyspieszyć w roku 2021, który zakończyliśmy z dwucyfrowym wzrostem obrotów. Podsumowując, pandemia stała się akceleratorem cyfrowej transformacji.

Jakie są plany rozwoju na ten rok?

Paweł Krawczyk: - Przed nami otwarcie jednej z największych fabryk rowerów w Europie, która powstaje w Brześciu Kujawskim i będzie produkować rowery wyłącznie dla Decathlonu. Ponadto już w pierwszej połowie roku powiększymy nasz sklep przy ulicy Ostrobramskiej w Warszawie, a także otworzymy punkt Cick&Collect w Krakowie. Wciąż intensywnie pracujemy także nad otwarciami w miastach, w których nas nie ma, ale jest jeszcze za wcześnie, aby ujawniać szczegóły.

Wojciech Zięba i Paweł Krawczyk, Decathlon Polska, fot. mat. pras.

Jak zmienia się udział kanału e-commerce w sprzedaży? Jak rynek przyjął Marketplace Decathlonu i czy współpraca z DeliGoo się sprawdziła?

Wojciech Zięba, Dyrektor E-commerce Decathlon: - Według naszych obserwacji rynku i własnych danych, udział e-commerce nieustannie się zwiększa, co jest w zupełności naturalne. Coraz więcej młodych pokoleń aktywnie dokonuje zakupów online. Również okres pandemii przekonał wielu do internetu i zakupów w tym kanale. Jako organizacja omnichannelowa nieustannie staramy się integrować różne kanały i dawać jak najwięcej wartości naszym użytkownikom, przez co czynimy sport bardziej dostępnym.

Realizacja strategii Marketplace przez Decathlon Polska to był ruch, do którego przygotowywaliśmy się od długiego czasu. Efekty, zainteresowanie ze strony naszych klientów, jak również wyniki, zaskoczyły nas bardzo pozytywnie. Marketplace Decathlon z miesiąca na miesiąc bije rekordy nie tylko wyników, ale również popularności wśród naszych klientów. Mamy ambitne cele, aby być najlepszą platformą sportową w Polsce, a Marketplace jest jednym z elementów, który pomoże nam to realizować.

Co do współpracy z DeliGoo w ramach dostawy ekspresowej, to jesteśmy bardzo zadowoleni. Jest to metoda dostawy skierowana do specyficznego typu klienta i cieszymy się, że wspólnie z DeliGoo możemy efektywnie odpowiadać na potrzeby naszych użytkowników.

Decathlon nawiązał ostatnio współpracę z Żabką, Carrefourem i IKEA. Czy będzie więcej takich inicjatyw? Jakie przynoszą korzyści?

Paweł Krawczyk: - Ostatnie dwa lata to również czas wdrożenia i rozwoju nowych modeli biznesowych, takich jak wspomniany wcześniej Marketplace, a także usług Decathlon Rent – wypożyczalnia sprzętu sportowego, czy Decathlon Club – oferta skierowana do klubów sportowych. To także czas testów, takich jak współpraca z Auchan, Żabką i Carrefourem. W tym roku chcemy skupić się na udoskonaleniu tych inicjatyw, usprawnieniu procesów i analizie wyników. To pozwoli nam podjąć decyzje odnośnie ewentualnej kontynuacji współpracy, modyfikacji czy rozpoczęcia kolejnych projektów.

Sharing economy (ekonomia współdzielenia) to dziś silny trend. Jak zostały odebrane takie działania sieci, jak Decathlon Rent czy 2nd Life? Czy Polacy są na nie gotowi?

Paweł Antołek, Lider projektu Decathlon Rent: - Wsłuchując się w potrzeby naszych użytkowników, stworzyliśmy innowacyjną usługę Decathlon Rent, która dzięki zastosowanemu modelowi Marketplace’u dała nam możliwość stworzenia szerokiej oferty ponad 2500 produktów dostępnych w ponad 120 wypożyczalniach na terenie całej Polski. Decathlon Rent okazał się strzałem w dziesiątkę, a usługa wypożyczeń spotkała się z dużym zainteresowaniem i już ponad 20 tys. klientów skorzystało z możliwości wypożyczenia sprzętu sportowego, czy to w sklepach Decathlon, czy też w naszych wypożyczalniach partnerskich.

Kolejnym krokiem w kierunku zrównoważonego rozwoju, było stworzenie usługi 2nd Life, dzięki której produkty używane lub pochodzące ze zwrotów od klientów mogą zyskać drugie życie. Usługa 2nd Life jest już dostępna w 61 sklepach Decathlon oraz online. Dynamiczny rozwój tych usług jest potwierdzeniem zmieniających się potrzeb konsumentów oraz zwiększającej się dbałości o środowisko naturalne i chęci ograniczenia konsumpcji. Sharing economy jest szybko rosnącym trendem i w kolejny latach będzie miała duży wpływ na kształtowanie się branży retail w Polsce.