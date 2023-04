Jeden z większych graczy FMCG reorganizuje produkcję w Polsce. Będą zwolnienia?

24 kwietnia zarząd Global Cosmed podjął uchwałę w sprawie reorganizacji produkcji w zakładach produkcyjnych Grupy Kapitałowej.

Produkcja kosmetyków realizowana w zakładzie w Świętochłowicach zostanie w całości przeniesiona do zakładu produkcyjnego w Radomiu, zaś produkcja chemii gospodarczej do zakładu w Jaworze i w niemieckim Stadtilm. Zakres realizowanej produkcji pozostanie bez zmian. Wraz z przeniesieniem parku maszynowego spółka proponuje pracownikom zatrudnionym aktualnie w lokalizacji Świętochłowice zmianę miejsca świadczenia pracy na Radom, Jawor lub Stadtilm.

Decyzja o relokowaniu parku maszynowego do zakładów już częściowo zmodernizowanych pod kątem energooszczędności i efektywności procesów logistycznych, podyktowana została utrzymującą się trudną sytuacją kosztową (energia, paliwo, surowce) dla producentów na polskim rynku. Wystarczy wspomnieć, że koszty transportu w ciągu ostatnich 15 miesięcy wzrosły o ponad 20% (w 2022r. nasze produkty przebyły ponad 2 miliony km!).

Dlatego zarząd firmy zdecydował o strategicznej specjalizacji zakładów. Cała produkcja kosmetyków zostanie skoncentrowana w zakładzie w Radomiu, który przeszedł już m.in. modernizację termalną, wymianę kotła parowego i systemu organizacji pracy. Produkcja w zakładach w Jaworze i w niemieckim Stadtilm skoncentrowana będzie na chemii gospodarczej. Co więcej, ze względu na swoje położenie zakłady te zapewniają znaczne oszczędności w obsłudze logistycznej. 86% produkcji w zakładzie w Świętochłowicach przygotowywana jest na export, w tym ponad 54% na rynek niemiecki.



„Rok 2023 jest rokiem rozwoju sprzedaży marek Global Cosmed, które w ostatnich miesiącach przeszły całkowity rebranding. Weszliśmy również w nowe dla nas kategorie produktowe ze znaczącym potencjałem rynkowym. Jednak nasza konkurencyjność nie może opierać się wyłącznie na doskonałej jakości produktów. Sprostanie oczekiwaniom klientów co do warunków handlowych, wymaga podejmowania trudnych decyzji. Wiemy, że w długoterminowej perspektywie, biorąc pod uwagę warunki gospodarcze, geopolityczne i społeczne, to najlepsza z decyzji, którą z pewnością docenią inwestorzy” podsumowała Magdalena Miele, wiceprezes Zarządu Global Cosmed S.A.