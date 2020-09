45 proc. polskich firm uważa, że jest przygotowana na drugą falę zachorowań

Dom badawczy Maison&Partners na zlecenie Związku Przedsiębiorców i Pracodawców, zapytał polskie firmy, czy są dziś przygotowane na ewentualną drugą falę zachorowań na koronawirusa. Prawie połowa (45 proc.) z nich oceniło, że jest dobrze lub bardzo dobrze przygotowana. Co piąta firma (22 proc.) mówi, że jest przygotowana źle lub bardzo źle.

Dwa razy więcej przedstawicieli firm ma poczucie, że firma jest dobrze przygotowana na ewentualną drugą falę zachorowań na COVID-19, niż tych, którzy mają przekonanie o złym przygotowaniu firmy. Stosunkowo dużo, bo około 1/3 badanych przedsiębiorców, nie miało zdania na ten temat.

– Brak jednoznacznej odpowiedzi 1/3 firm na pytanie dotyczące przygotowań na drugą falę koronawirusa oceniać można dwojako. Optymistyczna hipoteza, pozwala wnioskować, że ich brak zdania wynika z braku zależności pomiędzy kondycją prowadzonego biznesu, a sytuacją epidemiczną – mówi Piotr Palutkiewicz, zastępca dyrektora Departamentu Prawa i Legislacji ZPP. –Mniej pozytywna interpretacja skłania jednak do twierdzenia, że co trzecia polska firma, po prostu nie myśli o tym co może się stać jesienią. Prowadzi biznes z dnia na dzień – dodaje.



Najwięcej osób przekonanych o dobrym przygotowaniu firmy jest wśród przedstawicieli przedsiębiorstw o najkrótszym stażu na rynku, choć jednocześnie najmniejszy odsetek deklarujących złe przygotowanie jest wśród firm będących na rynku 6-10 lat. Badanie nie wykazało istotnych różnic w postawach w zależności od wielkości firmy, regionu, ani sektora.