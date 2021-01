IKEA: w ciągu 5 lat zainwestowaliśmy w Polsce 4,5 mld zł

Fot. materiały prasowe

60 lat temu, 27 stycznia 1961 roku, Ingvar Kamprad złożył pierwsze zamówienie na zakup mebli wyprodukowanych w polskiej fabryce. Pierwszy sklep IKEA w Polsce powstał w 1990 roku. Obecnie w naszym kraju działa 11 sklepów i 6 centrów handlowych należących do Ingka Centres. Z okazji 60-tej rocznicy rozpoczęcia współpracy z Polską, w sklepach IKEA pojawi się specjalna kolekcja mebli.

Spółka szacuje, że w ciągu ostatnich 5 lat firmy z czterech grup IKEA zainwestowały w Polsce łącznie ponad 4,5 mld zł, a tylko w 2020 roku zapłaciły ponad 171 mln podatku dochodowego (CIT). Roczna wartość eksportu mebli produkowanych dla IKEA w Polsce przekracza 12 mld złotych, a spółka IKEA Purchasing współpracuje z prawie 90 polskimi dostawcami produktów oraz blisko 60 przewoźnikami.

IKEA spodziewa się, że po zakończeniu pandemii coraz więcej Polaków będzie kupować nasze produkty oraz usługi zdalnie za pośrednictwem Aplikacji mobilnej IKEA oraz strony internetowej IKEA.pl, która w 2020 roku zanotowała rekordową liczbę 154 milionów odwiedzin.

Sklepy IKEA obecne są w dziewięciu polskich miastach, a wkrótce w dziesięciu – w pierwszej połowie 2021 roku firma planuje otwarcie sklepu w Szczecinie. Będzie to dwunasty taki obiekt działając pod szyldem IKEA w naszym kraju. Ma być najbardziej zrównoważonym tego typu sklepem w Polsce – energooszczędnym i niezależnym od miejskiej sieci ciepłowniczej.

W Polsce rozwijają się też centra handlowe należące do Ingka Centres. Obecnie jest ich sześć. Oferują one łącznie dostęp do ponad 420 tys. m2 powierzchni do wynajęcia, a na ich terenie zlokalizowanych jest ponad 700 sklepów.

IKEA w Polsce to także założony w 2010 roku IKANO Bank oferujący klientom rozwiązania w zakresie bankowości i finansów, a w szczególności ofertę kredytów konsumenckich umożliwiających zakup produktów IKEA w rozłożeniu na raty. IKEA w kraju nad Wisłą to także Centrum Dystrybucji w Jarostach koło Piotrkowa Trybunalskiego, które odpowiada za dostawę mebli oraz artykułów wyposażenia wnętrz do 32 lokalizacji IKEA na 13 rynkach.

W Warszawie zlokalizowane jest Centrum Obsługi Klienta Domolinia oraz dział IT Service Desk, który świadczy usługi na rzecz współpracowników IKEA pracujących w 27 krajach na całym świecie. W Poznaniu natomiast swoją działalność prowadzi oddział Business Service Center obsługujący Grupę Ingka w Europie w zakresie finansów oraz HR.

Polska jest drugim co do wielkości producentem mebli IKEA na świecie. Obecnie co piąty mebel IKEA na świecie wyprodukowany jest w naszym kraju. Wśród artykułów wytwarzanych nad Wisłą znajdują się najbardziej popularne serie IKEA, takie jak LACK, HEMNES, KALLAX, PAX czy EKET. IKEA Industry produkuje meble drewniane w aż 18 zakładach w 8 lokalizacjach w Polsce. Fabryka IKEA Industry w Zbąszynku, z uwagi na wielkość produkcji, powierzchnię hal i liczbę zatrudnionych osób, jest uznawana za jedną z największych na świecie fabryk produkujących meble.