Główne strategie dyskontów w 2021: Niskie ceny i nacisk na sklepy fizyczne

Czy format dyskontowy wreszcie wprowadzi szerokie rozwiązania e-commerce? Będzie to zależało od penetracji online na danym rynku. Fot. Shutterstock

Pandemia COVID-19 okazała się wyzwaniem, ale i szansą na przyspieszenie rozwoju dyskontów. IGD Retail Analysis przedstawia główne trendy, które globalnie będą kształtować ten rynek w 2021 roku. Według analityków IGD, jednym z nich będzie wzmacnianie znaczenia sklepów fizycznych. Natomiast strategia wchodzenia w sprzedaż e-commerce będzie rozwijana przez dyskonty tylko wtedy, kiedy uznają ją za opłacalną.

Autorem raportu jest Maxime Delacour, Senior Retail Analyst w IGD Retail Analysis. Jego zdaniem, strategie dyskontów będą się koncentrować w pięciu obszarach: niskich cen, wzmacniania znaczenia fizycznych sklepów, wchodzenia w segment e-commerce, dostosowywania asortymentu oraz działań na rzecz planety. Poniżej omawiamy trzy z nich.

Powrót do korzeni

Po latach skupiania się na takich kwestiach jak jakość i szeroki wybór, w tym roku w centrum strategii sieci dyskontowych ponownie znajdą się niskie ceny, czyli to, co od dawna jest największą kompetencją sieci dyskontowych. Działania sieci poparte będą intensywnymi kampaniami marketingowymi. Ten trend w znacznym stopniu wpłynie na kształtowanie kanału dyskontowego, ponieważ wiodące sieci będą starać się zapewnić kupującym najlepszą proporcję wartości do ceny.

- Oczekujemy szerszego wykorzystania rozwiązań cyfrowych. Programy lojalnościowe Lidl Plus i Netto + (Dania) to programy, które należy uważnie obserwować, ponieważ mogą one oferować markowym dostawcom możliwości dalszego zwiększania sprzedaży – mówi Maxime Delacour.

Jak ocenia, oczekuje się, że sieci dyskontowe przetestują i ewentualnie wdrożą bardziej zautomatyzowane i wydajne rozwiązania w całym łańcuchu dostaw oraz w sklepach, w tym monitorowanie zapasów.

Fizyczne sklepy przede wszystkim

Drugi trend, który ma kształtować kanał, to nacisk na znaczenie fizycznego sklepu. Dyskonty będą nadal inwestować w swój i tak już efektywny model sklepów.

- Ze względu na ograniczone możliwości e-commerce dla dyskontów, zwłaszcza w Europie, oraz wyzwania związane z wprowadzaniem opłacalnych rozwiązań online, sklep fizyczny pozostanie najsilniejszym atutem formatu dyskontowego – mówi Maxime Delacour.

Jego zdaniem, sieci będą inwestować w następujących obszarach:

-Bardziej zrównoważone budynki (energooszczędne, materiały z recyklingu…),

-Większe wykorzystanie technologii i rozwiązań cyfrowych (np. elektroniczne etykiety na półkach, rozwiązania do automatycznego monitorowania odwiedzalności),

-Lepsze wyposażenie,

-Szybsze rozwiązania płatnicze (np. kasy samoobsługowe).

- Dyskonty skupią się na poprawie jakości zakupów, aby nadal zwiększać liczbę odwiedzających. Będą również dostosowywać format swoich sklepów do różnych warunków, zwłaszcza obszarów podmiejskich i miejskich – mówi analityk.