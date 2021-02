Work Service: Niemal 80 proc. pracowników handlu liczy się ze zmianą zawodu

Iwona Szmitkowska, Prezes Zarządu Work Service. Fot. materiały prasowe

Ostatni rok przyniósł duże zmiany w sektorze handlu, w kwestiach związanych z zatrudnieniem. Zmiany widoczne są w szczególności w przypadku sieci handlowych, przede wszystkim tych największych. Na strukturę zatrudnienia wpływa rosnąca popularność e-commerce. Przekłada się to na zapotrzebowanie na pracowików w obszarze logistyki, konfekcjonowania czy transportu – mówi w rozmowie z dlahandlu.pl Iwona Szmitkowska, Prezes Zarządu Work Service.

- Sytuacja na rynku pracy się poprawia, wiele jednak zależy od sektora i regionu. Branża HoReCa czy mniejsze firmy usługowe nadal są w bardzo trudnej sytuacji. Z raportów GUS wynika, że firmy oceniają obecną sytuację gospodarczą lepiej niż w listopadzie ub. roku. Bezrobocie utrzymuje się na stabilnym poziomie – mówi Iwona Szmitkowska.

Jej zdaniem, w 2020 roku nastąpił powrót do „rynku pracodawcy”, choć są też wyjątki, np. w logistyce i e-commerce. W przypadku branży handlowej wiele zależy od specyfiki sektora i regionu, w odniesieniu do niektórych stanowisk nadal obserwujemy rynek kandydata.

- Widzimy wzrost popularności alternatywnych i elastycznych form zatrudnienia, w tym pracy tymczasowej, która pomaga firmom w szybkim dostosowywaniu się do zmian koniunktury. Ten trend się utrzyma – ocenia ekspertka.

Jej zdaniem, sytuacja na rynku pracy będzie się poprawiaćwraz z opanowywaniem pandemii i znoszeniem obostrzeń. Istotna jest, w szczególności w przypadku handlu, zasobność portfeli Polaków. Ich sytuacja finansowa pogorszyła się w ciągu ostatniego roku, co może wpływać na popyt.

- Poradziły sobie sieci, które jeszcze przed pandemią rozwinęły kanał e-commerce, ponieważ mogły szybko dopasować się do nowej sytuacji. Straciły te, których strategia opierała się na sprzedaży stacjonarnej. E-commerce, który zyskał na pandemii, nadal będzie cieszył się popularnością. Popyt nie zmaleje w przypadku artykułów pierwszej potrzeby – spożywczych czy pielęgnacyjnych – mówi Iwona Szmitkowska.

- Ostatni rok przyniósł duże zmiany w sektorze handlu, widoczne w szczególności w przypadku sieci handlowych, przede wszystkim tych największych. Na strukturę zatrudnienia wpływa rosnąca popularność e-commerce – dodaje.

Prezes Work Service podaje rezultaty badań firmy, z których wynika, że nastroje pracowników handlu nie są najlepsze.

- Niepewność wpływa na nastroje i gotowość do zmiany zawodu. Wzrosły obawy pracowników przed utratą pracy, w przypadku handlu o zatrudnienie lęka się aż 40,8 proc., wynika z naszego najnowszego Barometru Rynku Pracy. Latem ub. roku było to 20,5 proc., a 17,7 proc. na początku ub. roku. Jednocześnie 78,4 proc. pracowników handlu liczy się ze zmianą zawodu, na początku ub. roku było to 31 proc. – wymienia Iwona Szmitkowska.