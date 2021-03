Żabka przejmuje Maczfit

Maczfit wchodzi do struktur Żabki, fot. Shutterstock

8 marca br. Żabka Polska oraz właściciele marki Maczfit, lidera rynku cateringu dietetycznego w Polsce, poinformowali o podpisaniu umowy, której następstwem będzie włączenie spółki w strukturę tworzącej się Grupy Żabka. Jest to kolejny krok w poszerzaniu oferty convenience Żabki. Żabka zostanie większościowym udziałowcem firmy, ze wsparciem jej twórcy Macieja Lubiaka w roli prezesa.

Przejęcie Maczfit to element procesu tworzenia Grupy Żabka. To także dalszy krok marki w kierunku rozwoju dwóch obszarów. Pierwszy z nich to modern convenience, czyli ułatwianie życia poprzez odpowiadanie na potrzeby klientów, związane z oszczędnością czasu i dbaniem o zdrowie. Drugi to integracja rozwiązań e-commerce, którą firma realizuje od kilku lat. W rezultacie Grupa Żabka buduje ekosystem rozwiązań dla konsumenta, z których może on korzystać w różnych momentach codziennego życia.

- Włączenie spółki Maczfit do Grupy Żabka to element naszej długofalowej strategii rozwoju w obszarze convenience. Nowa struktura organizacyjna, o której poinformowaliśmy na początku roku, pozwoli nam poszerzać zakres działalności o kolejne obszary biznesowe, m.in. takie jak catering dietetyczny, w ramach którego funkcjonuje Maczfit – mówi Tomasz Suchański, prezes zarządu, CEO Grupy Żabka.

- Systematycznie rozbudowujemy nasze kompetencje i usługi w obszarze cyfrowych rozwiązań dla konsumentów, który jest przyszłością, a właściwie już teraźniejszością handlu. Oferta Maczfitu jest komplementarna wobec istniejącego ekosystemu Żabki – komentuje Tomasz Blicharski, wiceprezes zarządu, dyrektor zarządzający Żabka Future.

Umowa o włączeniu spółki Maczfit do Grupy Żabka została podpisana 5 marca br. Nabycie udziałów ma nastąpić od jej dotychczasowych właścicieli: Resource Partners oraz Macieja Lubiaka, twórcy marki i jej dotychczasowego prezesa. Zgodnie z obowiązującymi regulacjami, transakcja zostanie sfinalizowania po spełnieniu wszelkich wymogów związanych z prawem antymonopolowym. Udziałowcom Maczfit Foods przy transakcji doradzali: Fidea oraz kancelaria Gide; partnerami Żabki byli z kolei: Trigon, OC&C, DLA Piper oraz PwC.

Maczfit Foods 2019 rok zakończył sumą bilansową w wysokości 88.243.419,90 zł oraz

stratą netto w kwocie 3.783.583,97 zł. Przychody spółki ze sprzedaży w roku obrotowym od 04 października 2018 roku do 31 grudnia 2019 roku wyniosły 78.818.525,61 zł. Na koniec grudnia 2019 r. w spółce zatrudnionych było 121 osób.