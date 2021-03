Prezes InPost: Amazon ma szanse zdobyć więcej niż 10 proc. polskiego rynku e-commerce

fot. Rafał Brzoska podczas EEC Trends

Amazon w długim terminie może zdobyć dużo ponad 10 proc. polskiego rynku e-commerce - poinformował we wtorek prezes InPostu Rafał Brzoska.

- Głównym elementem "ubocznym", wejścia amerykańskiego giganta na rynek polski będzie przyspieszenie rozwoju całego rynku. Już same zapowiedzi i teraz już fizyczne wejście spowodowały, że inni gracze marketplace też się uaktywnili. Ceny nie spadły, ale poszły w górę. (...) Długoterminowo oczywiste jest dla mnie i absolutnie wierzę w to, że Amazon może zdobyć dużo ponad 10 proc. tego rynku - powiedział prezes InPostu podczas webinarium Impact CEE "Rynek e-commerce w Polsce i na świecie".



- Polacy lubią nowości, nowe usługi. Jak już raz przetestują nowe usługi, to bardzo szybko tracą swoją lojalność do brandu, do którego byli przywiązani wcześniej. (...) Jeśli chodzi o dostępność wielu produktów, to w Polsce ich nie dostaniemy, a na Amazonie jak najbardziej możemy zakupić - dodał.



Amazon uruchomił 2 marca serwis Amazon. pl. O planach uruchomienia polskiego serwisu spółka informowała pod koniec stycznia.



Wcześniej polscy klienci mogli korzystać z polskojęzycznej wersji niemieckiej strony platformy.



Amazon działa w Polsce od 2014 roku. Spółka zatrudnia ponad 18.000 pracowników w dziewięciu centrach logistycznych.



Największym graczem na polskim rynku e-commerce jest Allegro z ok. 40 proc. udziałem w rynku.