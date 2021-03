Lego inwestuje w punkty sprzedaży i digitalizację biznesu

Grupa LEGO przedstawiła wyniki finansowe za rok 2020. Przychody wzrosły o 13 proc. w porównaniu z rokiem 2019 do 43,7 mld DKK, a sprzedaż konsumencka o 21 proc. w tym samym okresie. Zysk operacyjny wyniósł 12,9 mld DKK, co oznacza wzrost o 19 proc. w porównaniu do ubiegłego roku. Udział marki w rynku wzrósł zarówno globalnie, jak i w 12 największych krajach, w których działa Grupa LEGO.

Sprzedaż konsumencka na wszystkich rynkach wzrosła dwucyfrowo, a szczególnie wysokie wskaźniki odnotowano w Chinach, obu Amerykach, Europie Zachodniej oraz w regionie Azji i Pacyfiku.

Wzrost zysku operacyjnego wynika z wysokiej sprzedaży i kompensacji strategicznych inwestycji oraz zwiększonych kosztów dystrybucji związanych z globalnym transportem produktów po tymczasowym przymusowym zamknięciu zakładów produkcyjnych w Meksyku i Chinach. Zysk netto wzrósł o 19 proc. do 9,9 mld DKK, a wolne przepływy pieniężne osiągnęły poziom 11,5 mld DKK.

Jak mówi Niels B Christiansen, Grupa LEGO przez ostatnie dwa lata dokonywała dużych inwestycji w inicjatywy mające na celu wspieranie długoterminowego wzrostu. – W 2020 roku zaczęliśmy dostrzegać korzyści płynące z poczynionych inwestycji, zwłaszcza tych w e-commerce i innowacje produktowe.

Wcześniejsze inwestycje firmy w zintegrowany system wielokanałowej sprzedaży detalicznej znacząco wpłynęły na wzrost sprzedaży w kanałach partnerskich i własnych, pomimo zamknięcia sklepów stacjonarnych w związku z COVID-19. Liczba wizyt na stronie LEGO.com podwoiła się w stosunku do poprzedniego roku, a firma kontynuowała globalny program rozwoju sieci sklepów. W 2020 roku otworzyła 134 nowe sklepy detaliczne, w tym 91 w Chinach. Tym samym na koniec 2020 roku całkowita liczba punktów sprzedaży marki LEGO na świecie wyniosła 678. Firma planuje otwarcie kolejnych 120 w 2021 roku, z czego 80 zlokalizowanych będzie w Chinach.

W 2021 roku Grupa LEGO planuje przyśpieszyć inwestycje w digitalizację biznesu. Jej ambicją jest opracowanie światowej klasy rozwiązań cyfrowych dla każdego, kto wchodzi w interakcję z marką. W tym celu firma zamierza powiększyć zespoły zajmujące się digitalizacją i technologią.