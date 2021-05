Nowe sieci debiutują na rynku, do Polski wchodzi też duży gracz e-commerce

HalPrice i Hipper - nowe sieci na polskim ryku, fot. mat. pras.

W kwietniu na polskim rynku zadebiutowały dwie nowe sieci handlowe. Czy odniosą sukces? Nie zabrakło roszad personalnych w branży, handel mierzył się też z kolejnym lockdownem , zakończonym dla galerii i sklepów non-food 4 maja br.

Dobre wyniki Biedronki w cieniu kary UOKiK

Przychody sieci Biedronka w pierwszym kwartale 2021 roku wyniosły 3,4 mld euro, co oznacza wzrost o 3,9 proc. rdr. W krajowej walucie przychody wzrosły o 9,2 proc. rdr. Sprzedaż LFL wzrosła o 6,5 proc. Na koniec marca tego roku sieć Biedronka liczyła 3.130 sklepów, o 120 więcej niż rok wcześniej.

EBITDA Biedronki wyniosła 286 mln euro (wzrost o 3,1 proc. rdr w euro). Marża EBITDA wyniosła 8,4 proc. wobec 8,5 proc. rok wcześniej.

Ale w kwietniu dla Biedronki były i złe wieści. Prezes UOKiK Tomasz Chróstny nałożył ponad 60 mln zł kary na spółkę Jeronimo Martins Polska. Właściciel sieci Biedronka wprowadzał konsumentów w błąd co do kraju pochodzenia warzyw i owoców, co mogło zniekształcić ich decyzje zakupowe.

To kolejna potężna kara jaką urząd nałożył na sieć. Przypomnijmy, że w grudniu Tomasz Chróstny nałożył ponad 723 miliony złotych kary na właściciela sieci sklepów Biedronka. Zdaniem urzędu spółka Jeronimo Martins Polska w nieuczciwy sposób zarabiała kosztem dostawców produktów spożywczych.

Żabka może przejąć Maczfit

22 kwietnia prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał zgodę na włączenie spółki Maczfit w strukturę Grupy Żabka. Transakcja jest kolejnym krokiem w realizacji strategii Żabki opartej na rozbudowie ekosystemu modern convenience oraz integracji rozwiązań e-commerce.

Decyzja o spełnieniu wymogów związanych z prawem antymonopolowym pozwala Żabce sfinalizować porozumienie o nabyciu 95 proc. udziałów w spółce Maczfit od Macieja Lubiaka, jej założyciela oraz Resource Partners. Wniosek o zgodę na przeprowadzenie transakcji został złożony w dniu 22 marca.

JD.com już w Polsce

Stard Huang, szef międzynarodowego biznesu logistycznego JD, ogłosił, że firma rozpoczęła obsługę dwóch zautomatyzowanych magazynów w Polsce i Niemczech. Obiekty miałyby obsługiwać lokalnych klientów.

Magazyn JD w Polsce znajduje się na granicy z Niemcami, zaledwie 90 kilometrów od Berlina i jest połączony z głównymi autostradami, lotniskami i portami w Europie. Magazyn w Niemczech znajduje się na północy Frankfurtu. Oba magazyny mogą obejmować swoim działaniem cały obszar Europy.

Pepco idzie na polską giełdę

Pepco - sieć sklepów dyskontowych, przeprowadzi pierwszą ofertę publiczną 102.718.447 akcji zwykłych z ceną w przedziale od 38 zł do 46 zł za akcję. Cena maksymalna w zapisach dla Inwestorów Indywidualnych wynosi 46 zł za akcję, co przekłada się na uśrednioną wartość spółki na poziomie 24,15 mld zł.

Nowe sieci na rynku