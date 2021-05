KiK z 11,5 mln zł straty w Polsce, chce otwierać ok. 40 sklepów rocznie

KiK chce otworzyć ponad 50 sklepów, fot. mat. pras.

W 2020 roku sieć KIK otworzyła 56 sklepów w Polsce. W tym roku chce ich otworzyć 50-60. Przychody ogółem spółki KIK Textil za rok 2020 to 622,23 mln zł, a strata 11,5 mln zł.

Strata netto spółki za rok obrotowy 01.01.2020 – 31.12.2020 to 11.537.267,76 zł, a przychody ogółem to 622.237.164,67 zł.

Niskie koszty

Oferta handlowa sklepów KiK koncentruje się na niedrogich tekstyliach, które stanowią 70 % asortymentu. Uzupełnieniem są artykuły non-food takie jak tekstylia domowe, akcesoria, zabawki i artykuły piśmiennicze. Sklepy oferują duży wybór tekstyliów damskich, męskich, dziecięcych i niemowlęcych w dobrej jakości i niskiej cenie.

- Niskie ceny oferowane przez Sklepy KiK, wynikają z przestrzegania bardzo prostych, dyskontowych

zasad. Asortyment składa się głównie z artykułów „basic”, których produkcja nie jest pracochłonna i

które nie wymagają dodatkowych nakładów na ich prezentację. Produkty te dostępne w ofercie

handlowej przez cały rok, zamawiane w dużych ilościach pozwalają na obniżkę ceny z uwagi na

obniżone koszty ich produkcji wynikające z optymalnego wykorzystania zdolności produkcyjnych.

Rezygnacja z handlu pośredniego, import towaru bezpośrednio od producenta, inteligentna logistyka ukierunkowana na transport drogą morską przyczyniają się znacznie do zmniejszenia kosztów. - opisuje spółka.

Polska jest 8 krajem po Niemczech, Austrii, Czechach, Słowenii, Węgrzech, Słowacji i Chorwacji gdzie marka KiK postanowiła rozwinąć swoją sieć handlową. W latach następnych sieć marki KiK rozwinęła się również w Holandii i we Włoszech oraz w Rumunii i Bułgarii. Obecnie cała grupa posiada ponad 3.800 sklepów i planuje swój rozwój do 5.000 placówek w całej Europie do 2022 r. Sklepy spółki zlokalizowane są zarówno w centrach handlowych jak i w pobliżu marketów i dyskontów. Klientem docelowym spółki jest osoba lubiąca oszczędzać i szukająca okazji do udanych, korzystnych zakupów. Zgodnie z filozofią KiK „Kunde ist König” (tłum. „Klient jest Królem), przystępne ceny i szeroki asortyment dają każdemu możliwość zakupu artykułów codziennego użytku po niskich cenach.

Strategia rozwoju przyjęta na Polskę w 2020 r. została zrealizowana. Spółka otworzyła kolejne

56 sklepów i zwiększyła swoje zatrudnienie do 1.997 osób. Wejście na polski rynek był dla sieci

ważnym krokiem w ekspansji i w przyszłości znacznie wpłynie na planowany rozwój do wyżej

wspomnianej sieci 5.000 sklepów w Europie.

Rok 2021 przyniesie kolejnych 50-60 placówek handlowych na terenie całego kraju. Planowane otwarcia dotyczą lokalizacji zarówno w dużych jak i mniejszych miejscowościach. W latach następnych planowane jest systematyczne powiększanie ilości placówek handlowych, średnio około 40 rocznie, aż do osiągnięcia kilkuset sklepów na terenie całej Polski.