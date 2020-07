13 lipca Międzynarodowym Świętem Frytek

Na zdj. pola ziemniaków firmy Farm Frites, fot. materiały prasowe

13 lipca frytki obchodzą swoje święto. O jakości i produkcji frytek dostępnych w restauracjach McDonald’s opowiadają eksperci.

Ojczyzną frytek jest Belgia, do której ziemniaki dotarły z Ameryki Południowej tuż po wysypie wielkich odkryć geograficznych. W okolicach XVIII wieku mieszkańcy niewielkiego belgijskiego miasteczka Dinant nad rzeką Meuse musieli ratować się przed głodem tym, co mieli w zapasie. Z powodu srogiej zimy zamarzła rzeka, z której dotychczas czerpali pożywienie w postaci małych, smażonych rybek.

W ten sam sposób przygotowano wówczas ziemniaki. Nikt się wtedy nie spodziewał popularności, jaką za sobą poniesie to przypadkowe odkrycie.

Miłością do smażonych ziemniaków zarazili się później żołnierze z Anglii, którzy w swojej ojczyźnie wypromowali połączenie frytek i ryby, tzw. fish&chips. Przysmak mieszkańców polubili również amerykańscy żołnierze w trakcie I Wojny Światowej, co zapewniło mu popularność w USA, a potem na całym świecie – co ciekawe, pod francuską nazwą french fries. Do dziś jednak to Belgowie słyną ze swoich frytek – grubo krojonych, mocno chrupiących i dwukrotnie smażonych dla uzyskania idealnej konsystencji.

Wielu za jedne z najsmaczniejszych połączeń uznaje frytki w towarzystwie burgerów. To właśnie dlatego frytki w restauracjach McDonald’s cieszą się tak dużą popularnością. Niezmiennie od 25 lat produkowane są z ziemniaków dostarczanych przez firmę Farm Frites z Lęborka.

- Rocznie przerabiamy około 250 tys. ton ziemniaków na frytki. Pola z ziemniakami zajmują obszar równy powierzchni prawie 8,5 tys. boisk piłkarskich! – mówi Katarzyna Majchrzak, Szef ds. Komunikacji i Zaangażowania Społecznego Farm Frites Poland.

Gdyby ułożyć wszystkie frytki rocznie produkowane dla McDonald's na sobie, ich ciąg utworzyłby odległość od ziemi aż do księżyca! W zakładzie produkcyjnym w Lęborku ziemniaki przechodzą mycie, obieranie, krojenie, blanszowanie, wstępne smażenie oraz zamrażanie. Następnie transportowane są do restauracji, skąd trafiają do zamówień gości.

Obecnie w Polsce używana jest odmiana ziemniaka o nazwie Innovator. To właśnie bulwom tego gatunki, frytki z McDonald’s zawdzięczają swój długi kształt. Specjalnie wyselekcjonowane bulwy charakteryzują się wysoką zawartością skrobi i odpowiednią strukturą. Smażone na 100% oleju roślinnym od lat stanowią jeden z najpopularniejszych produktów marki – podkreśla Patrycja Pazio, Corporate Relations Specialist McDonald's Polska.

Wyprodukowanie frytki trwa ok. 45 minut. Średnio w ciągu minuty pakujemy ok. 100 paczek z frytkami dla McDonald’s. Podczas produkcji regularnie sprawdzamy około 40 różnych parametrów, takich jak kolor, smak, zapach, długość, chrupkość – dodje Katarzyna Majchrzak.