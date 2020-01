4 proste kroki, które każdemu pomogą ograniczyć marnowanie jedzenia

fot. materiały prasowe

Lista zakupów, “doggy bags”, 1% podatku dla Banków Żywności i "paczki-niespodzianki z niesprzedanym danego dnia posiłkiem z restauracji - to cztery kroki, które według aplikacji Too Good To Go, pomogą nam ograniczyć marnowanie jedzenia.

Polska, będąca krajem członkowskim ONZ, zobowiązała się do osiągnięcia założeń strategii “Cele Zrównoważonego Rozwoju”, które obejmują między innymi odpowiedzialną konsumpcję i produkcję oraz działania w dziedzinie klimatu. Wszystko to, aby do 2030 roku zmniejszyć o połowę globalną ilość marnowanej żywności per capita w sprzedaży detalicznej i konsumpcji.

Polska już zaczęła wprowadzać zmiany systemowe w tym zakresie. Do 18 lutego 2020 roku przedsiębiorstwa o powierzchni powyżej 250 metrów kwadratowych, których sprzedaż żywności stanowi co najmniej połowę przychodów, mają obowiązek podpisania umów z organizacjami pozarządowymi. Do tej pory przepisy obowiązywały tylko sklepy wielkopowierzchniowe.

Aplikacja Too Good To Go, która zrzesza użytkowników we wspólnej walce z marnowaniem żywności, łącząc klientów z miejscami, w których zostało nadwyżkowe jedzenie, opracowała 4 proste kroki, dzięki którym każdy z nas może znacznie ograniczyć marnowanie jedzenia:

#1 Grunt to dobry plan - niezawodna lista zakupów

Jak podaje przygotowany przez Banki Żywności raport “Nie marnuj jedzenia 2019”, 42% Polaków przyznaje się do marnowania jedzenia. Według badania, w 22% przypadków jest to spowodowane zbyt dużymi zakupami. Brak wcześniej przygotowanej rozpiski potrzebnych produktów zwiększa szanse uleganiu promocjom i kompulsywnym decyzjom zakupowym. Dlatego idąc do sklepu, warto sprawdzić stan lodówki i uzbroić się w niezawodną listę zakupów.

#2 Pokochaj resztki - “Doggy bag”

Popularne na Zachodzie, a w szczególności w Stanach Zjednoczonych, “doggy bags”, czyli przygotowane na wynos resztki (np. z restauracyjnej kolacji), w Polsce są dopiero rozpoczynającym się trendem. Restauracje coraz częściej oferują klientom zabranie niezjedzonej potrawy do domu, dzięki czemu nie ląduje ona w koszu. Każdy klient ma również możliwość samemu poprosić o zapakowanie niedojedzonej porcji i nie powinno być to powodem do wstydu, a wręcz przeciwnie. Dzięki temu wyprodukowane jedzenie nie marnuje się, a resztki mogą zyskać drugie życie, jako baza nowej potrawy w domowej kuchni.