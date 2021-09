ALDI posadzi ogrody dla wiewiórek, nietoperzy, ptaków i zapylaczy

Sieć ALDI kolejny raz została partnerem strategicznym Święta Drzewa

19. edycja Święta Drzewa Klubu Gaja odbędzie się w tym roku pod hasłem „Dla przyrody”, a w jej ramach powstaną ogrody przyjazne dzikim zwierzętom żyjącym w miastach. Akcje sadzenia drzew, krzewów i bylin oraz warsztaty budowy budek lęgowych dla różnych gatunków ptaków, ssaków i owadów odbędą się w Bielsku-Białej, Katowicach i Sosnowcu od 23 września do 25 października. ALDI trzeci roku z rzędu jest partnerem strategicznym Święta Drzewa - wydarzenia Klub Gaja.

Przeczytaj także: Aldi też otwiera się w niedziele

- Rośliny redukują gazy cieplarniane powodujące efekt cieplarniany w miastach, obniżają temperaturę otoczenia, gromadzą wodę deszczową i oczyszczają powietrze i dają schronienie zwierzętom, dlatego z przyjemnością kolejny rok z rzędu wspieramy obchody Święta Drzewa Klubu Gaja – mówi Katarzyna Bawoł, Kierownik Działu Jakości i Odpowiedzialności Przedsiębiorstwa z ALDI Polska. – Zdajemy sobie sprawę, że jako przedsiębiorca mamy ogromy wpływ na nasze otoczenie, w tym na środowisko naturalne. Dlatego przystępujemy do wielu inicjatyw, zobowiązując tym samym siebie oraz naszych partnerów biznesowych do ochrony zasobów naturalnych, od produkcji po dostawę. Prowadzimy szereg działań, które przyczyniają się do zmniejszenia naszego oddziaływania na klimat,a współpraca z Klubem Gaja jest jedną z takich inicjatyw i jesteśmy dumni, że możemy czerpać z mądrości i doświadczenia naszego partnera – dodaje Katarzyna.

- Coraz częściej słyszymy o prawach czy dobrostanie zwierząt i zwykle myślimy, że dotyczą one naszych pupili, psów i kotów. Jednak wokół nas w miastach i na wsiach żyje niezliczona ilość zwierząt, które potrzebują schronienia i pożywienia. Rozwój przemysłu i zanik naturalnych przestrzeni odebrał wielu gatunkom możliwości przetrwania i rozmnażania. Dlatego też, to my – ludzie, musimy o nie zadbać. Dziękuję naszemu partnerowi ALDI i wszystkim tym, którzy przyczynili się do realizacji tych przedsięwzięć – komentuje Jacek Bożek, założyciel i lider Klubu Gaja.

Akcje sadzenia drzew, krzewów i bylin oraz warsztaty budowy budek lęgowych dla różnych gatunków ptaków, ssaków i owadów odbędą się: 23 września (czwartek, godz. 9.00) w Przedszkolu nr 15 w Bielsku-Białej; 24 września (piątek, godz. 10.00) w Szkole Podstawowej nr 40 w Katowicach; 19 października (wtorek, godz. 9.00) w Waldorfskiej Szkole Podstawowej w Bielsku-Białej oraz 25 października (poniedziałek, godz.11.00) w Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia w Sosnowcu. Wydarzenia Klubu Gaja organizowane są we współpracy z ALDI – partnerem strategicznym Święta Drzewa.