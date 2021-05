Aleja Bielany zaprasza do Growroomów

Growroomy w centrum handlowym, fot. materiały prasowe

Bujne ogrody w kształcie kuli, do których można wejść, przysiąść na ławce i cieszyć oczy gęstą roślinnością to Growroomy. Te sferyczne wertykalne konstrukcje roślinne zostały zaprojektowane przez duńskie studio SPACE10 we współpracy z IKEA, a teraz zbudowane przez Aleję Bielany i udostępnione odwiedzającym centrum.

Centrum Handlowe Aleja Bielany zależy do szwedzkiego zarządcy nieruchomości komercyjnych Ingka Centres.

Ogrody wertykalne – Growroomy umożliwiają hodowlę wielu roślin na niewielkiej przestrzeni. Konstrukcja wypełniona od ziemi po sufit warzywami, owocami lub ziołami, określana jako „architektura produkująca żywność”.

- Do indywidualnych i sąsiedzkich upraw zachęcamy i my w Alei Bielany, na terenie której odwiedzający podziwiać mogą dwa zbudowane według tej instrukcji Growroomy, wypełnione bujną roślinnością. Każdy może wejść do środka i cieszyć oczy widokiem roślin, czerpiąc inspirację do stworzenia własnego warzywnika lub zielnika – powiedziała Krzysztofa Gromada, kierownik ds. współpracy z lokalnymi społecznościami z Alei Bielany. – Dodatkowo, ze strony internetowej Alei Bielany pobrać można „Poradnik kwiatowy”, czyli informator zawierający najważniejsze informacje z zakresu pielęgnacji roślin, ich doboru oraz dobroczynnych właściwości – dodała Krzysztofa Gromada.