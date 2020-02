Aplikacja Glovo ujawnia najciekawsze zamówienia użytkowników

Kurierzy Glovo mają ciekawą pracę, fot. materiały prasowe

Wydawać by się mogło, że życzenia użytkowników Glovo skupią się jednak na popołudniowych lunchach, produktach spożywczych z supermarketów czy też usługach kurierskich. Okazało się, że Polacy rzeczywiście zamawiają z dostawą niemal… wszystko.

Hiszpańska aplikacja zajmująca się dostawami na życzenie działa w Polsce od lipca 2019 roku. Przez ten czas zdążyła rozszerzyć swoją działalność i obecnie funkcjonuje w 15 największych miastach w Polsce. Użytkownicy aplikacji mogą zamawiać produkty lub wybierać usługi z siedmiu kategorii: Jedzenie, Supermarkety, Przekąski i napoje, Kurier, Apteki, Prezenty oraz Cokolwiek.

Korzystający z ostatniej kategorii czasem zaskakują, a ich zamówienia stają się ciekawym wyzwaniem dla kurierów. Start-up przeprowadził analizę życzeń wpisywanych w aplikację przez Polaków w ciągu ostatnich miesięcy i ujawnił te najbardziej kreatywne.

TOP 10 najciekawszych zamówień z Glovo

1. Seria książek o Sherlocku Holmesie w języku rosyjskim – w tym wypadku, podobnie jak brytyjski detektyw, kurier Glovo miał niełatwą zagadkę do rozwikłania.

2. Duża, biała, prasowana kość dla psa

3. Ciekawe rzeczy na 30 urodziny cioci

4. Kula ortopedyczna, czarna x2, najtańsza

5. Kula dyskotekowa

6. Strój dla psiaka na zdjęcia do fotografa

7. 10 piw Desperados o 11 rano w niedzielę

8. Rakieta do squasha

9. Pościel, prześcieradło i świece zapachowe

10. Strój Mikołaja (dwuczęściowy + czapka i broda)

Glovo zaznacza, że do każdego zamówienia podchodzi indywidualne. – Czasem zdarzają się wyjątkowo niestandardowe prośby, ale nie odrzucamy ich na samym początku, tylko szukamy dostępnych opcji. Specjalny zespół ocenia najpierw wiarygodność takiego zamówienia, a potem możliwość jego realizacji w danej lokalizacji. Kolejno przypisujemy kuriera, który najszybciej będzie mógł produkt nabyć i dostarczyć - mówi Maria Raszdorf, Marketing Manager w Glovo. – Jeśli dostawca ma problemy, to w każdej chwili może skontaktować się z zespołem, który doradza, gdzie produktu odszukać. Staramy się dowozić najróżniejsze artykuły, o które poprosi klient - dodaje Maria Raszdorf.