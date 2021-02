Be Happy Museum - niestandardowa forma rozrywki w Atrium Reduta

Be Happy Museum jest już otwarte w Atrium Reduta, fot. mat. pras.

Be Happy Museum jest już otwarte w Atrium Reduta. Jest to jedyna w Warszawie, a czwarta w Polsce lokalizacja tego muzeum. Wielbiciele social mediów mogą w nim zrobić niezliczoną ilość zdjęć na tle barwnych autorskich scenografii.

Karuzela z jednorożcami, oryginalny Harley Davidson czy wanna z kwiatową scenografią działają na wyobraźnię. W tej kreatywnej przestrzeni można nie tylko organizować sesje fotograficzne, ale również kręcić teledyski czy też po prostu spędzić czas. To gratka dla fanów mediów społecznościowych, profesjonalnych twórców, a także rodzin z dziećmi czy grup znajomych. W Be Happy Museum można także spędzić czas w pokojach iluzji.

- Kontynuujemy intensywny proces repozycjonowania Atrium Reduty. Chcemy dotrzeć z naszą ofertą również do młodego, wymagającego odbiorcy, poszukującego niestandardowych form rozrywki. Dlatego do grona naszych najemców dołączyło następne unikatowe miejsce na mapie stolicy – Be Happy Museum, gdzie dla fanów social media, ale także profesjonalnych twórców przygotowano wiele unikalnych scenerii. Mamy nadzieję, że nowa przestrzeń stanie się źródłem wielu inspiracji dla naszych gości – mówi Mariola Chmielewska, dyrektor Atrium Reduta.