Bezobsługowy sklep Zinu Shop ruszył w Krakowie

Zinu Shop rusza w Krakowie, fot. za Facebook/ZINUSHOP

Wygląda jak kiosk, działa jak typowy automat z napojami. Pierwszy automat Zinu Shop stanął w Krakowie przy Alei Pokoju 67, na terenie Centrum Handlowego M1. Docelowo maszyny mają działać w sąsiedztwie osiedli, stref biurowych, przemysłowych lub ciągów komunikacyjnych na terenie całego województwa małopolskiego - podaje money.pl.

Sklep samoobsługowy Zinu Shop ma być czynny każdego dnia (także w niedziele i święta) i przez całą dobę. Automat przyjmuje wyłącznie płatności kartą.



Jak to działa? Klient podchodzi do jednego z dwóch ekranów i wybiera na nim interesujące go produkty, które trafiają do wirtualnego "koszyka". Po skompletowaniu swoich zakupów przychodzi czas na płatność. Po opłaceniu zakupów na monitorze pojawi się licznik. To czas, jakiego potrzebuje automat, aby wyselekcjonować i przygotować wybrane produkty. Po jego upływie należy wysunąć znajdującą się obok szufladę, a następnie spakować swoje zakupy.



W ofercie Zinu Shop są m.in. artykuły świeże, nabiał, mięso, dania gotowe, napoje, chemia, baterie, karmy dla zwierząt, a nawet wkłady do zniczy.



