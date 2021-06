Bolt Food z kolekcją odzieży inspirowaną popularnymi daniami

Kolekcja Home Couture składa się z trzech stylowych wersji bluz, fot. mat. pras.

Dlatego Bolt Food połączył najnowsze trendy i funkcjonalność, by zaprezentować kolekcję bluz Home Couture. Unikalne wzornictwo kolekcji konfekcji nawiązuje do najpopularniejszych dań zamawianych przez mieszkanki i mieszkańców Warszawy, Krakowa i Gdańska w aplikacji Bolt Food. Sprawia ono, że nawet gdy w pośpiechu czy przez nieuwagę jedzenie ubrudzi bluzę, plama będzie niewidoczna.

Kolekcja składa się z trzech stylowych wersji bluz:

● Special Sauce – uwielbiana mieszanka keczupu i majonezu, sprawdzi się podczas szybkiej przerwy na lunch w postaci burgera,

● Pomodoro Rosso - klasyczny sos do pizzy z włoskich pomidorów San Marzano, kiedy serwetki zostały w torbie a masz tylko 10 minut między callami,

● Kebab z Cebulą - świeże warzywa i aromatyczny sos zawinięte w delikatną pitę, ale nie zawsze w niej zostają.

- Praca z domu ma swoje zalety i wady. Obserwujemy przyzwyczajenia naszych użytkowników, wsłuchujemy się w potrzeby i chcemy by stała się dla nich bardziej komfortowa. Dlatego zaprojektowaliśmy Home Couture, wierzymy, że to rewolucyjne podejście do stylizacji podczas pracy z domu pozytywnie wpłynie na poczucie komfortu podczas wykonywania codziennych obowiązków służbowych w domu - powiedział Maksymilian Malicki, Global Brand Manager w Bolt.

Jest to pierwszy projekt tego typu Bolt Food. Premierze kolekcji towarzyszy akcja - 3 osoby, które opublikują InstaStory potwierdzające, że zamówiły coś pysznego z Bolt Food do 27 czerwca, będą miały szansę otrzymać swój własny egzemplarz.