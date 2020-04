Burger King rozdaje uczniom burgery za rozwiązywanie szkolnych zadań, fot. marketingprzykawie.pl

Burger King próbuje zachęcić konsumentów do korzystania z dostaw do domu podczas pandemii. Marka rozpoczęła kampanię skierowaną do uczniów, którzy zmuszeni są do nauki poza klasą - pisze portal marketingprzykawie.pl

Jak podaje portal, od poniedziałku 13 kwietnia sieć fast foodów na swoich profilach w mediach społecznościowych publikuje grafiki z zadaniami z przedmiotów szkolnych m.in. z biologii, chemii, matematyki czy literatury. Na zwycięzców czekają nagrody.

- Ci, którzy odpowiedzą poprawnie, mogą odblokować kod na bezpłatnego burgera. Można go zamówić za pośrednictwem aplikacji Burger Kinga na wynos - informuje portal.

Czytaj więcej: marketingprzykawie.pl