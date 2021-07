Centrum Janki z nową atrakcją dla dzieci

Liliputkowo w Centrum Janki, fot. mat. prasowe

Centrum Janki rozszerza swoją ofertę skierowaną do najmłodszych. Nowa atrakcja – Liliputkowo to nowoczesna instalacja artystyczna, przypominająca Warszawę w stylu retro, w której dzieci znajdą strefy do kreatywnej zabawy, a rodzice miejsce na chwilę relaksu.

Lokal znajduje się w pobliżu sklepów H&M oraz eObuwie.

Liliputkowo zajmuje powierzchnię 164 mkw.

Liliputkowo to oryginalny koncept wyróżniający Centrum Janki na tle innych galerii handlowych. Wpisując się w nowoczesne trendy, centrum postawiło na aranżację bezpłatnie dostępnej przestrzeni umożliwiającej wspólne spędzanie czasu całym rodzinom przy okazji robienia zakupów. Nowa inwestycja to również element strategii rozwoju Centrum Janki w kierunku stworzenia oferty zawierającej nowatorskie pomysły i angażujące atrakcje dostarczające odbiorcom niepowtarzalnych wrażeń. Centrum poszukuje także niestandardowych rozwiązań odpowiadających na potrzeby osób odwiedzających obiekt, a także okolicznych mieszkańców.

- Cieszymy się, że dzięki takim realizacjom jak Liliputkowo możemy zapewnić naszym klientom dostęp do oczekiwanych przez nich usług. Nowe miejsce już podczas weekendu otwarcia spotkało się z entuzjastycznym odbiorem i wypełniło niesamowitą energią – przyniosło wiele radości dzieciom, natomiast rodzicom dostarczyło mnóstwo nowych pomysłów na kreatywne spędzanie czasu ze swoimi pociechami. Liczymy na to, że najmłodsi pokochają Liliputkowo i będzie ono wielokrotnie odwiedzane przez całe rodziny – mówi Sylwia Klaman, Marketing and PR Director, Cromwell Property Group, właściciel Centrum Janki.