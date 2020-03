Cinema City obniża ceny biletów: "nie z powodu koronawirua"

Budynek Cinema City w Manufakturze, fot. materiały prasowe

W sieci kinowej Cinema City wprowadzono do odwołania obniżki cen biletów sięgające 50 proc. i spore obniżki cen kart Cinema City Unlimited. - Zmiany polityki cenowej dotyczą wszystkich kin w całej Polsce. Zmiany te nie są podyktowane informacjami o koronawirusie, a wnikliwą analizą trendów rynkowych - poinformowała Wirtualnemedia.pl Katarzyna Opertowska, marketing director Cinema City Poland.







Od czwartku bilety na filmy w Cinema City kosztują od 15 do 17 zł, w zależności od lokalizacji kina (najdroższe są oczywiście w największych miastach). Takie stawki obowiązują także w weekend, dotyczą również filmów wchodzących na ekrany w najbliższych dniach. To oznacza obniżkę o około połowę. Standardowo bilety w Cinema City kosztowały ok. 30 zł, a w weekendy nawet 36 zł.

