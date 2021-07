Dziś międzynarodowy dzień frytek

13 lipca to kolejne kulinarne święto - Dzień Frytek!

13 lipca to międzynarodowy dzień frytek. W 2020 roku Polacy zamówili je za pomocą Glovo aż 260 tys. razy, ale wszystko wskazuje na to, że 2021 rok pobije ten rekord.

W 2020 roku Polacy zamówili frytki za pomocą Glovo aż 260 tys. razy, ale 2021 rok zdecydowanie pobije ten rekord – do końca czerwca ten ziemniaczany przysmak został dostarczony już ponad 306,7 tys. razy. Na tle Włochów wypadamy blado, bowiem w zeszłym roku mieszkańcy słonecznej Italii zamówili w Glovo aż 650 tys. porcji. W porównaniu jednak do Portugalczyków, którzy kosztowali frytek dostarczanych wprost pod drzwi domu 51 tys. razy, Polacy są smakoszami ziemniaczanych przekąsek. Największe zamówienie frytek w Glovo w Polsce zostało dostarczone w Katowicach. Jednak prawdziwy fan tego specjału mieszka w Rzymie - jeden z użytkowników zamówił jednorazowo 30 zestawów, by 2 dni później do jego rąk trafiło kolejne 20 zestawów, co łącznie daje 50 porcji.