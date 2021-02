EcoBean pracuje nad stworzeniem słomek z fusów kawowych

fot. Starbucks

Starbucks Polska nawiązuje współpracę z EcoBean i pracuje nad możliwością stworzenia słomek wykonanych ze zużytych fusów kawowych pochodzących z kawiarni. Początkowo fusy będą przekazywane w ramach testu przez 22 kawiarnie na terenie Warszawy.

EcoBean, polski startup wywodzącym się z Politechniki Warszawskiej, rozpoczyna testy nad ekologicznymi słomkami wykonanymi w całości ze zużytych fusów kawowych. To pierwsza tego typu inicjatywa na rynku kawiarnianym w Polsce. Nowe biodegradowalne słomki mają spełniać wymagania dyrektywy „plastikowej” zakazującej od lipca tego roku wykorzystania wielu biodegradowalnych polimerów w produkcji słomek do napojów. To kolejny krok Starbucks na drodze do osiągnięcia globalnego celu, którym jest ograniczenie liczby odpadów i emisji dwutlenku węgla o 50% do 2030 roku.

- Zużyte fusy po kawie pakowane są do tzw. EcoBoxów. Gdy te są w pełni napełnione, zostają odebrane i trafiają do naszego zakładu. Tam zostaną przetworzone i uformowane w praktyczne słomki, które po wykorzystaniu trafiają do nas ponownie, aby dostać nowe życie– mówi Marcin Koziorowski, CEO w EcoBean.



- Do niedawna fusy po kawie były traktowane jako odpad – teraz znajduje się coraz więcej sposobów na ich ponowne wykorzystanie. Kawowe słomki to tylko jeden ze świetnych pomysłów. Samo ponowne użycie fusów pozwoli nam już wkrótce ograniczyć ilość oddawanego do atmosfery CO2 o nawet 400 kg na tonę – mówi Kasia Pijanowska, Marketing Manager w Starbucks Polska.